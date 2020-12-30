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Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı

30.12.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kişi karısıyla birlikte plan yapıp, kız kardeşini yanında çalıştıkları çiftçinin yanına cinsel birliktelik için gönderip çıplak görüntüsünü çekerek şantajla 320 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana’da bir kişi karısıyla birlikte plan yapıp, kız kardeşini yanında çalıştıkları çiftçinin yanına cinsel birliktelik için gönderip çıplak görüntüsünü çekerek şantajla 320 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Karı koca tutuklanırken, kız kardeş aranıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mart günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Rafet D. (62), yanında işçi olarak çalışan Kadir A. (31) ile birlikte çit çekmek için çiftliğe gitti. İşlerini tamamladıktan sonra çiftlikten ayrılan Kadir A., Rafet D.’ye “Çok yorulduk. Tanıdığım bir kadın var. Ona gidelim” diyerek, hayat kadınına gitme teklifinde bulundu. Kadir A.’nın teklifini kabul eden Rafet D., işçisiyle birlikte ayarlanan eve gitti. Kadir A. hayat kadını olarak eşi Betül I. (18) ve üvey kız kardeşi Kader A.’yı (18) çağırdı. Kadınlar gelince Kadir A. eşini alıp başka odaya giderken kız kardeşini de Rafet D. ile başka odaya gönderdi. Rafet D., burada Kader A. ile cinsel ilişkiye girdikten sonra evden ayrıldı.
Günler sonra Rafet D.’yi telefonla arayan Kadir A., “Elimizde Kader A. ile ilişkiye girdiğin görüntüler var. Eğer bize istediğimiz parayı vermezsen, görüntüyü eşine yollarız” diyerek şantaj yaptı. Bunun üzerine Rafet D., Kadir A. ile beraberindeki Betül I., Vedat G. (28), Mehmet Sait A. (26) ve Kader A.’ya toplamda 320 bin lira verdi. Daha sonra Kadir A., yeniden Rafet D.’yi arayarak, “Bize 3 milyon TL ya da tarlanı vereceksin” diyerek şantajda bulundu. Bunun üzerine durumu eşine anlatan Rafet D., 23 Aralık’ta polise giderek şikayetçi oldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirledikten sonra harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Kadir A. ile Betül I.’nın bir kiralık araçla seyir halinde olduğunu tespit etti. Kadir A. ile Betül I., merkez Seyhan ilçesindeki Regülatör Köprü üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Polis, diğer şüpheliler Vedat G. ile Mehmet Sait A.’yı ise evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Kadir A.’nın üvey kız kardeşi olduğu öğrenilen Kader A.’yı ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin, suçu birbirlerinin üzerine attığı, para almadıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir A. ile Betül I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Vedat G. ile Mehmet Sait A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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