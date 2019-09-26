HABER

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

Samsun’da karı, koca ve oğullarının mezarları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilerek yakıldı.Samsun’da yaşayan Kemal Ersun’un 1971 ve 2003 yıllarında hayatını kaybeden anne ve babası ile 2009 yılında vefat eden ağabeyinin mezarlarına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Samsun’da karı, koca ve oğullarının mezarları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilerek yakıldı.
Samsun’da yaşayan Kemal Ersun’un 1971 ve 2003 yıllarında hayatını kaybeden anne ve babası ile 2009 yılında vefat eden ağabeyinin mezarlarına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. 23 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlkadım ilçesi Asri Mezarlıkta yatan Müzeyyen ve Memduh çiftinin mezarları ile bunlara yaklaşık 500 metre mesafedeki Halil Ersun’un mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Mezar taşları kırılan ve üzerinde ateş yakılan mezarlar tahrip edildi.

“Bu Müslüman işi değil”
Olayın geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldiğini ifade eden Kemal Ersun, “Mezarlık içerisinde bunları gören arkadaşlar var. Mezarın mermerlerini kırmışlar. Üzerinde ateş yakmışlar. Burada hem annem hem babam yatıyor. Yaklaşık 500 metre ileride de ağabeyimin mezarı var. Onu da aynı şekilde tahrip etmişler. Bu konuyu mezarlık yetkileriyle görüştüm. Yaklaşık 1 buçuk ay önce yine aynısı olmuştu. Bu Müslüman işi değil. Bunu yapan kişinin bizle işi varsa bize yapsın, ölülere bir şey yapmasın” dedi.

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.