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Karı kocanın çete elebaşılığı yaptığı hırsızlık kameralarda

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da güpe gündüz girdikleri apartmanlarda kapıları kırarak hırsızlık yaptıkları öğrenilen biri karı koca, 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Karı kocanın çete elebaşılığı yaptığı hırsızlık kameralarda

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da güpe gündüz girdikleri apartmanlarda kapıları kırarak hırsızlık yaptıkları öğrenilen biri karı koca, 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 10 evden 300 bin liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Şüphelileden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki birçok ilçede karı-kocanın liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi en az 10 evden hırsızlık yaptı. Hırsızlık olaylarının ardından şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı binalardaki ve dairelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

BİLGİSAYAR ÇANTASINDA ÇEKİÇ TAŞIYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin aile görünümünde apartmanlara girdikleri ve içerde dolaşarak boş olan daireleri tespit ettikleri öğrenildi. Daha sonra erkek şüphelinin yanında taşıdığı bilgisayar çantasında bulunan tornavida, çekiç gibi aletlerle kapı kilidini kırdıkları, kadın şüphelilerin ise eve girerek para, altın ve ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

DAHA ÖNCEDE GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi Küçükyalı'da gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Orhan G.'nin daha önceden 16 kez, eşi Çilem G.'nin 21 kez, Melike G.'nin 21 kez, Ebru Ç.'nin ise 8 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Çilem G., Melike G. ve Ebru Ç. tutuklanırken, Orhan G. serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

Karı kocanın çete elebaşılığı yaptığı hırsızlık kameralardaKarı kocanın çete elebaşılığı yaptığı hırsızlık kameralardaKarı kocanın çete elebaşılığı yaptığı hırsızlık kameralardaKarı kocanın çete elebaşılığı yaptığı hırsızlık kameralarda

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