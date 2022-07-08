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  4. Karı kocanın feci sonu! ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlandılar

Karı kocanın feci sonu! ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlandılar

08.07.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşandı. ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan Ahmet (74) ile eşi Yadigar Çokadar'ın (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

Karı kocanın feci sonu! ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlandılar

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Bademkaya köyünde meydana geldi. Evlerinden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan çeşmeye ATV aracı ile su doldurmaya giden Ahmet ile eşi Yadigar Çokadar'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köyde jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylülerin yardımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

200 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda Kakanduka mevkisinde, yaklaşık 200 metrelik uçurumdaki dere yatağında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çiftin, ATV ile uçuruma yuvarlandıkları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Artvin
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