"Karı külfet olarak değil, bir nimet olarak görmeliyiz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Kentimiz soğuk ve yoğun kar yağışı yaşanıyor. Ancak biz bu duruma negatif olarak değil, pozitif bir algıyla bakmalıyız. Kışın yağan karı külfet olarak değil de bir nimet olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Memiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.

Vali Memiş daha sonra Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otel müdürleri ve turizm sektörü yetkilileriyle bir araya geldi.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, Palandöken Kayak Merkezi ile hem Türkiye'de hem de dünyada tanınır bir merkez olma hayallerinin ve hedeflerinin bulunduğunu belirtti.

Erzurum için kış turizminin çok önemli olduğuna işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı kendimize bir takım yeni hedefler koyacağız. Her geçen gün daha iyiye gitmek adına ve daha nitelikli hizmetlerle daha tanınır bir Erzurum için çok çalışmalıyız. 2017'deki rakamların üzerine çıkmalıyız. Daha fazla otele ve yatak kapasitesine ihtiyacımız var. Bunun için hizmet kalitemizi yükseltmemiz lazım."