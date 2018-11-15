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"Karı külfet olarak değil, bir nimet olarak görmeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:34 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Kentimiz soğuk ve yoğun kar yağışı yaşanıyor. Ancak biz bu duruma negatif olarak değil, pozitif bir algıyla bakmalıyız. Kışın yağan karı külfet olarak değil de bir nimet olarak görmeliyiz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Kentimiz soğuk ve yoğun kar yağışı yaşanıyor. Ancak biz bu duruma negatif olarak değil, pozitif bir algıyla bakmalıyız. Kışın yağan karı külfet olarak değil de bir nimet olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Memiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.

Vali Memiş daha sonra Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otel müdürleri ve turizm sektörü yetkilileriyle bir araya geldi.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, Palandöken Kayak Merkezi ile hem Türkiye'de hem de dünyada tanınır bir merkez olma hayallerinin ve hedeflerinin bulunduğunu belirtti.

Erzurum için kış turizminin çok önemli olduğuna işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı kendimize bir takım yeni hedefler koyacağız. Her geçen gün daha iyiye gitmek adına ve daha nitelikli hizmetlerle daha tanınır bir Erzurum için çok çalışmalıyız. 2017'deki rakamların üzerine çıkmalıyız. Daha fazla otele ve yatak kapasitesine ihtiyacımız var. Bunun için hizmet kalitemizi yükseltmemiz lazım."

Erzurum'a gelen turistlerin kentten ayrılırken güzel duygular içerisinde ayrılmalarının önemli olduğunu ifade eden Memiş, şöyle devam etti:

"Turistlerin güzel hatıralarla ayrılmalarını sağlayamazsak eğer bir daha gelmezler. Konforlu mekanlar ve kaliteli hizmet olmazsa turist gelmiyor. Önem arz eden bu konuları gözardı etmememiz gerekmektedir. Erzurum ve bölgede çetin bir kış mevsimi yaşanıyor. Kentimiz soğuk ve yoğun kar yağışı yaşanıyor. Ancak biz bu duruma negatif olarak değil pozitif bir algıyla bakmalıyız. Kışın yağan karı külfet olarak değil de bir nimet olarak görmeliyiz. Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahiptir. Soğuk olabilir ama biz olaylara dezavantajlı tarafından değil avantaj gözüyle bakmalıyız. Bu durumu fırsata çevirmeliyiz."

Turizmin önemli bir sektör olduğunu anlatan Memiş, şu görüşlerini paylaştı:

"Onun için bizim bu pastadan daha fazla pay almamız ve Erzurumlu
vatandaşlarımıza, kardeşlerimize iş imkanı sağlamamız lazım. Mevcut rakamları revize edip yukarı çıkaracağız. Bunun için ister özel ister kamu sektörü olsun sizlerin yanınızda olacağız. Uçaktan indikten sonra 15 dakika sonra kayak yapılabilen Palandöken Kayak Merkezi, çok önemli avantajlara sahip. Bunun dünyada ikinci bir örneği yok. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Sloganımız, 'Orta gelirli vatandaşın bile kayak yapabildiği en önemli merkez Palandöken' olabilir. Çünkü Palandöken'in her bir metre karesi turistlik alandır. Hep birlikte istişare ederek, planlı bir şekilde hareket edersek kış turizmi alanında istediğimizi en kısa zamanda elde ederiz."

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Erzurum Erzurum Valisi Okay Memiş ziyaret

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