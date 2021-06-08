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Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

08.06.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğreten Adam ve Oğlu, Erdener Abi gibi tiplemelerin yaratıcısı, Leman çizeri Kaan Ertem 53 yaşında hayata veda etti. Acı haber Leman dergisinin sosyal medya hesabından "Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağ olsun. Yarın 14.00’te Küçükyalı Kabristanı'nda defnedilecek" mesajıyla paylaşıldı.

Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

Leman dergisinin acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağ olsun. Yarın 14.00’te Küçükyalı Kabristanı'nda defnedilecek."

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Ertem'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

KAAN ERTEM KİMDİR?

1968 yılında istanbul'da doğan Kaan Ertem, küçük yaşlarından itibaren elinden kalem düşürmemesinin karşılığını 1983'de ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar Gazetesi'nde yayınlanan ilk karikatürüyle aldı. Kaan Ertem, Limon mizah dergisinde başladığı 1988 yılına değin beş yılını kendisini karikatür çizme konusunda geliştirmeye ayırdı. Bu tarihten itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversite'deki yüksek lisans eğitimini tamamlamadan buradan ayrılarak eğitimine nokta koydu. Ertem, çizdiği karikatür ve çizgi roman öykülerinde ağırlıklı olarak şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edindi.

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