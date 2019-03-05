Karikatürist Koraman'a açtığı babalık davasını kazandı

Bodrum'da 30 Mayıs 2015'te hayatını kaybeden iki çocuk babası karikatürist Bedri Koraman'ın mezarı, sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Görgeç Küçükerol'un (70) Bodrum Aile Mahkemesinde 8 Temmuz 2015 yılında açtığı "babalık davası" nedeniyle mahkeme kararınca DNA örneği alınması için iki yıl önce açıldı.

Küçükerol, Koraman'ın mezarı başında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat yaşının 55, gerçek yaşının ise 70 olduğunu belirterek, "Şimdi sanatçı kişiliğimi bırakıyorum, babamın kızı olarak, 'Meral Koraman' olarak buradayım." dedi.

Babasıyla ilk kez 4 yaşında annesi tarafından tanıştırıldığını ve sonra ortaokul dönemlerinde görüştüğünü anlatan Küçükerol, bir evladı inkar etmenin sebebini bir türlü anlayamadığını vurguladı.

Babasının Bedri Koraman olana kadar çok yaşam kavgası verdiğini belirten Küçükerol, "Babam da çok şeyler yaşamış. 18 yaşımda bir görüşmem daha olmuştu, o dönem oyuncu Gülriz Sururi bizi barıştırmıştı. Babam son evlendiği Nil hanıma benden bahsetmediği için ben babama kırıldım ve yine darıldık." diye konuştu.

Kendisinin 46 yaşındayken, Bedri Koraman'ın artık kızını istediğini aktaran Küçükerol, şöyle konuştu:

"Babamın artık belli ki vicdanı el vermemiş ben 46 yaşındayken 'bana Meral'i bulun, ben artık Meral'i istiyorum' demiş. Bu sebeple biz üç yıl daha birlikte yaşadık. Babamın baypas ameliyatı süreci oldu. Bir aradayken mutluyduk ve babam da soyadını vermeye karar vermişti. Eşi sanırım beni sadece mirasçı gördüğü için kabul etmedi. Dolayısıyla tekrar darıldık, ben de çok üzüldüm. Bu sürecin ardından ben de 'soyadımı istiyorum' diyerek dava açtım. Ben babama 'baba, ne zaman biz resmen baba kız olacağız, toprakta mı?' demiştim. İşte bugün ben babam topraktayken 'Koraman'ım' diyebiliyorum. Babamın kızı olduğumu gönül rahatlığıyla herkese anlatabiliyorum."