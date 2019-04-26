Karikatürist Sunder Erdoğan, hayatını kaybetti

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan, karikatürist Sunder Erdoğan (67), solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'Gırgır', 'Çarşaf', 'Atmaca', 'Bando', 'Milliyet Çocuk' gibi mizah ve çocuk dergilerinde çalışan, usta çizer Sunder Erdoğan, bir süredir solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Antalya'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan'ın cenazesi, 1998'den bu yana yaşamını sürdürdüğü Kaş'ta öğle vakti kılınacak namazdan sonra Gökseki Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Çizerliğe 1971'de başlayan Sunder Erdoğan'ın ilk çizgileri, 1971- 1974 yıllarında Almanya'daki çeşitli dergilerde yayımlandı. İstanbul Cağaloğlu'ndaki dergi ve yayınlarda 1975 yılından itibaren çizer olarak çalışan Erdoğan, 1982- 1986 yıllarında Müjdat Gezen, Aziz Nesin, Kandemir Konduk ve Cihan Demirci gibi isimlerle Güldürü Üretim Merkezi'nde görev aldı.

'Milliyet Çocuk', 'Bando', 'Vakıf Çocuk', 'Emlak Çocuk', 'Milliyet Kardeş' gibi çocuk dergilerinde tarihi öyküler çizen Sunder Erdoğan, 2001 yılından itibaren gerçekleştirilen Kaş Kitap Şenliği'nin en önemli destekçilerinden oldu. Sunder Erdoğan'ın çizgilerinden oluşan seçki, Karikatürcüler Derneği'nce yayımlanan 'Nasreddin Hoca'nın Torunları' başlıklı seri kapsamında 'Tavanarası' adıyla albümde toplanmıştı.

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