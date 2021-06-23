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Karikatüristin sır ölümü! Başına poşet geçirilmiş halde bulundu

23.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karikatürist Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'deki otel odasında ölü bulundu. Nasuhoğlu'nun başına poşet geçirildiği ve yanında helyum gazı düzeneği bulunduğu tespit edildi.

Karikatüristin sır ölümü! Başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Olay, İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde geçen hafta meyadana geldi.
31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu Şenlik Sokaktaki otelin 603 numaralı odasında kalıyordu.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Nasuhoğlu'ndan haber alamayan otel görevlileri, karikatüristin odasına girerek kontrol etti. Görevliler, Nasuhoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek incelemede bulunan polis ekipleri, karikatüristin başına geçirilmiş poşet ve bu poşete bağlanan bir hortum ile oluşturulmuş helyum gazı düzeneği tespit etti. Okan Nasuhoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nasuhoğlu, memleketi Zonguldak'a götürülerek burada toprağa verildi.

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(DHA)

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İstanbul Ataşehir
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