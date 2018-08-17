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'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

İzmir'de 'Karımı zorla kaçırdılar' diyen Orçun Kumsündü polisten gelen haberle hayatının şokunu yaşadı. Polisler, 3 gün önce ortadan kaybolan kadını Sakarya'da sevgilisinin yanında buldu. 25 yaşındaki Sevgi Kumsündü, "Ailemi arayıp eşimden boşanmak istedim" diye konuştu

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de de 3 gün önce eşini terk edip, ortadan kaybolan ve ailesinin kaçırıldığını düşündüğü Sevgi Kumsündü (25), Sakarya'da bulundu. Kumsündü'nün, kendisini bulan polislere, sevgilisiyle kaçtığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediği öğrenildi.

Araç takip sistemleri sorumlusu Orçun Kumsündü ile geçen yıl evlenen Sevda Kumsündü, 3 gün önce ortadan kayboldu. Kumsündü'den haber alamayan eşi ve ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen Orçun Kumsündü, polise maddi ve manevi sorunlarının olmadığını anlattı.

SAKARYA'YA KAÇMŞ

Bunun üzerine araştırma yapan polis, bir süre önce çalıştığı mağazadan ayrılan genç kadının, evinden çıktıktan sonra taksiye bindiğini ve tek başına İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümüne gittiğini belirledi. Kayıp başvurusu üzerine ülke genelinde araştırma yapan polis, Sevda Kumsündü'yü Sakarya'da buldu. Polise, ailesini aradığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediğini belirten Sevda Kumsündü, ilk olarak İstanbul'a geldiğini ardından sevgilisiyle Sakarya'ya geçtiklerini kaydetti. Bu gelişme üzerine Sevda Kumsündü'nün hem ailesi hem de eşi karakola giderek, kayıp başvurularını çekti.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kaçana kadar bir onun koynuna gir bir onun koynuna gir ne migde varmış sende seni kaçıran adide yarına kalmaz bir boynuz daha bulursun sen sende ar yırtılmış.
Eeeee o kadar dizi dizi, olacağı buydu. Aşk-ı memnu
ar damarı çağlağı git gide büyümekte, gençlerimizi para ve şöhret peşinde özendiren tv dizileri bu durumda bir numaralı suçlu! eğer ar damarı denen duyguyu da yitirdiyse ne yaparsanız yapın, islah edemezsinmiz, sal enginine gitsin, mutlaka bir köşede kullanılıp atıldığını görecektir.
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