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‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

Isparta’da 2 gün önce öldürdüğü eşi için kayıp ilanı vermek için emniyete giden kamyon şoförünün çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis cinayeti ortaya çıkardı.

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Isparta ’da kamyon şoförlüğü yapan 23 yaşındaki F.T, 15 Ekim'de eşi Ümmühan T.'yi (22) boğarak öldürdükten sonra, cesedi Keçiborlu - Dinar yolundaki boş alana attı. Olaydan bir gün sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden F.T. polise ‘karım kayboldu’ diyerek, kayıp müracaatında bulundu. Bu sırada çelişkili ifadeler veren F.T.’nin durumundan şüphelenen polis, yaptığı sorgulama sonucu cinayeti itiraf ettirdi.

Daha sonra cesedi attığı yeri polise gösteren şüphelinin gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Öte yandan, cinayetin nedeni kesin olarak bilinmezken, aldatma şüphesi ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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ısparta cinayet Kayıp

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