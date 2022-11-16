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'Karım kayıp' başvurusunda bulundu, sorguda cinayet itirafı geldi: Sosyal medyada çok vakit geçiriyordu ben de öldürdüm

16.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da meydana gelen cinayet olayında karısını öldüren caninin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden Ö.Ç., eşinin ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sosyal medyada çok vakit harcadığını ve lüks hayat düşkünü olduğunu dile getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Karım kayıp' başvurusunda bulundu, sorguda cinayet itirafı geldi: Sosyal medyada çok vakit geçiriyordu ben de öldürdüm

Edinilen bilgiye göre, Muğla Fethiye Esenköy Mahallesi, Çırpı mevkiinde 24 Ekim’de bir kadın cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sinyal takibi ve kamera görüntülerini inceleyerek, cinayeti aydınlattı. Cesedin Sevim Ç.’ye (35) ait olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından karısından haber alamadığı iddiasıyla kayıp başvurunda bulunan Ö.Ç. (43) gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ö. Ç., daha sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Ö.Ç. ifadesinde karısının ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sosyal medyada çok vakit harcadığını ve lüks hayat düşkünü olduğunu, bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

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BRANDAYA SARIP ORMANLIK ALANA ATMIŞ

Eşinin eline bıçak alarak üzerine yürüdüğünü, kendisini korumak için aralarında arbede çıktığını iddia eden Ö.Ç., bıçakladığı eşinin öldüğünü anlayınca cesedi ormanlık alana attığını itiraf etti. Karısının cansız bedenini gece saatlerinde brandaya sararak, ormanlık alana attığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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