"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demişti! Cezası belli oldu

Olay, geçen yıl 18 Mart günü saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki bir sitenin 11'inci katında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında tabancayla eşinin başına tek el ateş edip, kaçtı. Bir gün sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ın cesediyle karşılaştı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşma öncesinde adliye koridorlarında hareketli anlar yaşandı. Jandarmalar arasından duruşma salonuna getirilen sanığa, öldürdüğü eşinin yakınları saldırdı. Bir kadın Işıldar'ın sırtına yumruk vururken, bazıları da sanığı koruyan jandarmaya tepki gösterdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksici M.B., sanığın olay günü gece yarısı kendisini aradığını ve İstanbul'a götürmesini istediğini belirterek, "Bin 200 TL'ye anlaştım. Seyahat boyunca bana eşini öldürdüğünden bahsetmedi. Olayı sonra polisten öğrendim" dedi.

Yine tanık olarak dinlenen komşusu N.K. ise sanıkla aynı sitede 8 yıldır komşuluk yaptıklarını belirterek, “Bana 6 ay veya 1 yıl önce eşinin kendisini aldattığını söylemişti. Bana bir video kaydı gönderdi. Onu da telefonumdan sildim. Görüntülerde birkaç kişi ile Nihal'in görüntüleri vardı. O şahıslarla ilişkiye girdiğine dair görüntülerdi" diye konuştu.

SAVCI İNDİRİM UYGULANMAMASINI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, olay tarihinde karı-koca olmalarına rağmen sanığın eşine fiziksel ve cinsel şiddet uygulamasından dolayı fiilen ayrı olduklarını, sanığın maktulü evlilikleri boyunca tehdit edip dövdüğünü ve erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığını belirterek, “Aynı şekilde sanık hakkında başka bir kadına yönelik nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair benzer suçlarla ilgili dosyasının bulunduğu, eşine karşı uyguladığı şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldığı tespit edilmiştir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle sanık maktulü öldürmeye karar verip, hazırlık yapmaya başladığı ve eşini olay günü evde zorla tutup kafa bölgesinden bir el ateş etmek suretiyle öldürdüğü, daha sonra maktulün cesedini banyodan yatak odasına doğru sürüklediği, önceden anlaştığı taksi ile de sevgili olduğu anlaşılan R.G. isimli kadınla İstanbul'a kaçtığı anlaşılmıştır" dedi.

Savcı tanık N.K.'nin tarafsızlığına inanılmaması gerektiğini ve sanığa indirim uygulanmaksızın eşe karşı 'kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Savcı ayrıca eşinin ölmeden önce kimseden yardım istememesi için cep telefonunu almasından dolayı sanığın 'nitelikli yağma' suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti eşe karşı 'kasten insan öldürme' suçunun işlendiğine hükmederek, sanığı indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa 'nitelikli yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi.

Nihal Işıldar'ın yakınları, karardan sonra adaletin yerini bulduğunu söyledi.

(DHA)

