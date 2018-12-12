Karın ağrısı nedenlerinden pelvik konjesyon sendromu nedir? Pelvik konjesyon sendromu tedavisi nedir?

20-50 yaş arasında ve birden fazla doğum yapmış kadınlarda sık karşılaşılan karın ağrısı nedenlerinin başında Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS) geliyor.

Kadınlarda karın ağrısı, pek çok nedene bağlı olarak görülen bir şikayet. PKS, karnın alt kısmında ve kasık bölgesinde yer alan ve kadınların rahim, yumurtalık gibi alt karın organlarını çevreleyen toplardamarların varisleşmesi olarak tarif ediliyor. Kadın Hastalıkları, Gastroenteroloji gibi pek çok sistem açısından değerlendirilen ancak bir sonuca ulaşamayan hastaların PKS açısından da mutlaka değerlendirilmeleri gerekmektedir.

PKS’nin tanısı konduğu zaman tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, ”Tedavide pek çok seçenek mevcuttur. Tedavide ne yapılması gerektiğini belirlemede kullanılan pek çok kriter bulunmaktadır. Detaylı bir renkli doppler ultrasonografi ile sorunlu damarların net bir biçimde ortaya konması, bu damarlardaki genişlemenin ve akım bozukluklarının saptanması ne kadar önemli ise hastalıkla karşı karşıya kalmış kadınların şikayetlerinin ne derecede olduğu ve beklentileri de önemlidir. Tüm bu kriterler ortaya konmalı ve PKS hastası, hekimi ile birlikte ortak bir şekilde tedavi yöntemine karar vermelidir.