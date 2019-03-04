HABER

Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hastaneye karın ağrısı şikayeti ile gittiği iddia edilen 29 yaşındaki belediye işçisi, 3 gün süren tedavisi sonrasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Kandıra Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Aziz Alkan (29), mide ağrısı şikayeti ile Kandıra M.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hastaneye karın ağrısı şikayeti ile gittiği iddia edilen 29 yaşındaki belediye işçisi, 3 gün süren tedavisi sonrasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kandıra Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Aziz Alkan (29), mide ağrısı şikayeti ile Kandıra M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan incelenme sonrasında karaciğer ve böbrek hastalığı teşhisi konulan Alkan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Burada 3 gün tedavi gören Alkan bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Aklan’ın cenazesi Kandıra Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kandıra Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyorYalova'da heyelan riski tedirgin ediyor
Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.