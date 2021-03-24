HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti, karnından 5 kiloluk kitle çıktı

Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti, karnından 5 kiloluk kitle çıktı

24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden bir kadının karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti, karnından 5 kiloluk kitle çıktı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 47 yaşındaki kadın hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda karnında kistik dev kitle tespit edildi. Yaklaşık 5 kilogramlık dev kitle, başarılı operasyonla alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Jinekolog Onkolog Dr. Yusuf Çakmak, "Dış merkezden jinekolojik onkoloji polikliniğine karın ağrısı nedeniyle sevk edilen 47 yaşındaki hastamızın karnında tüm karnını dolduran kistik kitle tespit edildi. Muayene ve tetkikleri yapılan hasta ameliyat için hazırlandı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel anestezi altında hastanın ameliyatı yapıldı. Ameliyatla hastanın karnından yaklaşık 5 kilogramlık dev kitle başarılı bir şekilde temizlenerek çıkarıldı. Çıkarılan kitle Eğitim ve Araştırma Hastanesi patoloji bölümünde incelemeye alındı. Patoloji uzmanı Dr. Yazgı Köy tarafından yapılan patolojik incelemesi sonucunda kötü huylu tümör sonucuna varıldı. Yapılan başarılı operasyon ile kötü huylu tümör yayılmadan hastanın tedavisine başlandı" dedi.

47 yaşındaki hasta ise emeği geçen doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Kaçırıldığı iddia edilen bebek hakkında canlı yayında flaş iddiaKaçırıldığı iddia edilen bebek hakkında canlı yayında flaş iddia
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Eşini öldüren kocaya 'Adamsın' tezahüratı yapınca gözaltına alındı, kadınlardan özür diledi

Sözleri büyük tepki çekmişti! Kendini böyle savundu

Antalya’da ortalığı ayağa kaldıran taciz iddiası! Tehditler savurdu: 'Aşkım Milletvekilini arasana ikiniz de var ya...'

Antalya’da ortalığı ayağa kaldıran taciz iddiası!

Kaçırıldığı iddia edilen bebeğin amcası canlı yayında konuştu

Kaçırıldığı iddia edilen bebek hakkında canlı yayında flaş iddia

İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşette karar verildi

Kalasla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Dünyada ilk! Bin yıldır toprak altındaki Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kalkacak

2 bin yıllık Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kalkacak

Otomobilin altında kaldı! Çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada

Otomobilin altında kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.