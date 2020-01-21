Karın ağrısı şikayetiyle geldi, hayatının şokunu yaşadı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otobüs şoförlüğü yapan Şükrü Karacan (53) 6 Ocak tarihinde Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Polikliniğine karın ağrısı şikayeti ile muayene olmak için gitti. Genel Cerrah Güvenç Diner’e muayene oldu. Doktor Güvenç Diner hastasından tahlil ve filmler istedi. Tahliller sonunda hastanın safra kesesinde taş olduğu teşhisi konuldu. Çekilen ultrason filmlerinde Şükrü Karacan’ın iç organlarının yerlerinin diğer insanlara göre ters olduğunu gören Dr. Diner durumu hastasıyla paylaştı. Organlarının ters yönde olduğunu öğrenen Şükrü Karacan hayatının ikinci büyük şokunu yaşadı. Daha önce askerdeyken kalbinin solda değil de sağda olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadığını kaydeden Karacan bütün organlarının ters olduğunu ise 53 yaşında öğrendi. Doktorun organların ters yönde olmasının sağlık açısından bir sakıncası olmadığını söylemesi üzerine Şükrü Karacan rahat bir nefes aldı.

Alaşehir’de otobüs şoförlüğü yapan Şükrü Karacan, "Kalbimin ters olduğunu biliyordum ama tüm organlarımın ters olduğunu bilmiyordum, şok oldum şaşırdım. Komşular geçmiş olsuna geldiler. Hangi doktora ameliyat oldun diye soruyorlar. Ben de Güvenç Beye oldum dedim. Allah bin kere razı olsun ondan, çok teşekkür ederim, Gerçekten ameliyatım güzel ve başarılı geçti. Alaşehir Devlet Hastanesi doktorlarından genel cerrah Güvenç beye çok teşekkür ederim, beni kurtardı." dedi.

"TIPTA NADİR GÖZÜKÜR"

Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Güvenç Diner ise "Hastamız 53 yaşında. Hasta bize karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerinde, hastanın organlarının ters olduğunu gördük. Hasta daha önce kalbinin sağ tarafta olduğunu biliyormuş fakat tüm organların yerleşiminin ters olduğunu, karın organlarının da ters olduğunu, bizim ameliyat için yaptığımız tetkikler sonucu ortaya çıktı ve öğrendi. Karaciğer normal yerleşimi yeri olan sağda değil, solda olduğu için biz bu ameliyatı özellikli ameliyatlar sınıfına soktuk ve hastamız hastanemizde kolestoktomi operasyonu yaptık. Tabii ki karaciğer ve safranın solda olması, bizim açımızdan nadir görülen bir durum ve bizim ameliyat tekniğimizi tamamen rutin dışında olan bir ameliyat. Bunu da Alaşehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve hastamız da iyi bir şekilde taburcu ettik. Organların tamamen yer değişimi ile alakalı sağ ve sol pozisyonu olarak ters olması ile ilişkin olan durum tıpta nadir gözükür. Sağ tarafta kalp olanlar daha sık gözükse de, bunun total olarak organların yer değişimi tıpta nadir gözükür bu sebeple biz de bu hastamızda bunu fark ettik." diye konuştu.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem ise şunları söyledi:

"Alaşehir Devlet Hastanesi genel cerrahi branşında bir çok ameliyatın yapılabildiği gibi, bu ameliyatın da başarı bir şekilde burada yapılabilmesi bizim için gurur verici mutlu edici bir durum."

