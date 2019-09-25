Karın ağrısı şikayetiyle gitti kılçık çıktı

İbrahim Yavuz, bağırsak delinmesine neden olan sazan balığı kılçığını ise ne zaman yediğini hatırlamadığını söyledi. Yavuz, balık yerken bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi.

Yabancı cisimlerin kaza sonucu yutulmasının sık rastlanılan bir olay olduğunu belirten Tıraş, "Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Bu arada, kılçık ya da etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden, kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor." dedi.

Kılçık ve benzeri yabancı cisimlerin yutulmasının insan sağlığına zarar verebileceğini hatta hayati tehlikelere yol açabileceğini belirten Tıraş, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

