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Karın ağrısı şikayetiyle gitti kılçık çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

Manisa'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kişinin ince bağırsağından 6 santimetre uzunluğunda kılçık çıkarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kişinin ince bağırsağında tespit edilen 6 santim uzunluğunda balık kılçığı operasyonla çıkarıldı.

Salihli'nin Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz (65) şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi.

Yavuz’un yaklaşık 2 saat süren ameliyatı sonunda ince bağırsağını balık kılçığının delmiş olduğu belirlendi. Yavuzun ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, bağırsağındaki ise yaklaşık 6 santim uzunluğundaki kılçık çıkarıldı.

- Yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

İbrahim Yavuz, bağırsak delinmesine neden olan sazan balığı kılçığını ise ne zaman yediğini hatırlamadığını söyledi. Yavuz, balık yerken bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

Yavuz, başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşturan Selçuk Tıraş ve ekibine teşekkür etti.

Yabancı cisimlerin kaza sonucu yutulmasının sık rastlanılan bir olay olduğunu belirten Tıraş, "Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Bu arada, kılçık ya da etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden, kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor." dedi.

Kılçık ve benzeri yabancı cisimlerin yutulmasının insan sağlığına zarar verebileceğini hatta hayati tehlikelere yol açabileceğini belirten Tıraş, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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İbrahim Yavuz Karnından 6 Santimetre Balık Kılçığı çıktı Manisa Salihli

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