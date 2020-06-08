Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Balık, 5 saatlik operasyonla alınabildi.

Çin'de film gibi bir olay yaşandı. Ülkenin Guangdong eyaletinde, bir kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki kişi karın ağrısıyla Zhaoqing Hastanesi’ne gitti.

Çekilen röntgende, adamın rektumunda (bağırsak) bir balığın olduğu görüldü.

Hastanede gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla balık adamın vücudundan çıkarıldı.

Yerel medya, söz konusu olayda adamın ‘yanlışlıkla’ balığın üzerine oturduğu bilgisine yer verdi.



