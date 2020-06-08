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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2020 13:40 | Son Güncelleme

Çin’de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir kişinin rektumunda (bağırsak) balık tespit edildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Balık, 5 saatlik operasyonla alınabildi.

Çin'de film gibi bir olay yaşandı. Ülkenin Guangdong eyaletinde, bir kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki kişi karın ağrısıyla Zhaoqing Hastanesi’ne gitti.

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Çekilen röntgende, adamın rektumunda (bağırsak) bir balığın olduğu görüldü.

Hastanede gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla balık adamın vücudundan çıkarıldı.

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Yerel medya, söz konusu olayda adamın ‘yanlışlıkla’ balığın üzerine oturduğu bilgisine yer verdi.

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