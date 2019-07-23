Karın ağrısının nedeni kalp krizi olabilir

İSTANBUL, (DHA)- KALP krizi geçiren tüm hastaların göğüs ağrısı duymadığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, krizin karın ağrısıyla da ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Doç. Dr. Temiz, "Mide ağrısı ya da üst karın ağrılarının yanında soğuk terleme, halsizlik gibi şikayetler varsa ve yürümekle karın ağrısı artıyorsa kalp krizinden şüphelenilmelidir" dedi.

Kalp krizinin ilk ortaya çıkış şekli genellikle göğüs ağrısı biliniyor. Ancak kalp krizi geçiren tüm hastaların göğüs ağrısı duymadıklarını anlatan Özel Avcılar Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, krizin karın ağrısı ile de ortaya çıkabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Özellikle kadınlarda daha fazla olmak üzere, göğüs ağrısı dışı şikayetler olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Temiz, "Mide ağrısı ya da üst karın ağrıları olabilmektedir. Özellikle beraberinde soğuk terleme, halsizlik gibi şikayetler eşlik ediyorsa ve yürümekle karın ağrısı artıyorsa kalp krizinden şüphelenilmelidir. Ayrıca risk grubundaki hastalar da karın ağrısı çekiyorsa mutlaka kalp krizi geçirebileceği düşünülmeli ve bu yönde değerlendirmeler yapılmalıdır" diye konuştu.