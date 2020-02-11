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  4. Karın ağrısıyla geldi, vücudundan çıkarılanlar şoke etti!

Karın ağrısıyla geldi, vücudundan çıkarılanlar şoke etti!

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

Denizli'de özel bir hastaneye karın ve sırt ağrısı şikayetiyle gelen 82 yaşındaki Solmaz Konyalıoğlu'nun safra kesesinden 120 taş çıkarıldı.

Denizli'de yaşayan Solmaz Konyalıoğlu, geçen hafta, karın ve sırt ağrısı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Konyalıoğlu'nun safra kesesinde taş olduğu belirlendi. 9 Şubat pazar günü Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından ameliyata alınan Konyalıoğlu'nun safra kesesinde bulunan irili, ufaklı 120 taş çıkarıldı.

Karın ağrısının sebebi safra kesesi çıktı

Konyalıoğlu, ameliyatın ardından dün taburcu edildi. Ameliyatla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Mehmet Tekin, hastanın safra kesesinde uzun yıllardır olan taşları ameliyatla çıkararak safra kesesini temizlediklerini anlattı.

25 DAKİKADA KURTULDU

25 DAKİKADA KURTULDU
"Hastamızın safra kesesinde uzun yıllardır taşlar varmış. Son bir haftada ağrıları artmış ve hastaneye başvurmuş. Yapılan tetkiklerde safra kesesinin taş ile dolduğunu gördük ve ameliyat etmeye karar verdik. 25 dakikalık kapalı bir operasyonun ardından ameliyatı tamamladık.Hastamızın safra kesesindeki taşları temizledik. Sağlık durumu gayet iyi" dedi.

'TAŞ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

'TAŞ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'
Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Konyalıoğlu ise, "Hastaneye geldiğimde şiddetli bel ve karın ağrım vardı. Safra kesemde taş olduğunu bilmiyordum. Şu an kendimi iyi hissediyorum."
İşte ameliyat sırasında çıkarılan taşlar...
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Anahtar Kelimeler:
safra kesesi taş

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