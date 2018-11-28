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Karın ağrısıyla gitti, vücudundan 250 taş çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Zafer Dinçer'in safra yolları ve karaciğerinden 250 adet taş çıkarıldı - Zafer Dinçer: - "Taşları görünce şoke oldum. Kızımla tek tek saydım. Bunları mutlaka saklayacağım" - Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Er: - "Eğer tedavi edilmezse karaciğerde tıkanma yaşanır ve karaciğer iflas eder. Ayrıca karaciğer apsesine sebep olur bu da hayati bir tehlikedir"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Zafer Dinçer'in safra yolları ve karaciğerinden, en büyüğü 4 santimetre çapında olan 250 adet taş çıkarıldı.

Gaziemir ilçesinde oturan 2 çocuk babası 44 yaşındaki dekorasyon ustası Dinçer, 3 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu belirlenen Dinçer'e, endoskopik yöntemle operasyon yapıldı.

Safra kesesindeki taş alınan ve taburcu edilen hastanın, 15 gün sonra yeniden karın ağrısı şikayeti başladı. Yakınları tarafından aynı hastaneye götürülen Dinçer'in bu kez de safra yolları ve karaciğerinde taş olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Er tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın vücudundan 250 taş çıkarıldı.

- Doktor da şaşırdı

Ameliyatı yapan Opr. Dr. Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa karaciğerinde ve safra kanalında bu kadar yaygın safra taşı bulunan bir hastayla karşılaştığını söyledi.

Hastanın safra kesesini aldıklarını anlatan Er, "Karaciğer içinde safranın durağanlığından kaynaklanan taş oluşumu, çok riskli bir durumdur. Eğer tedavi edilmezse karaciğerde tıkanma yaşanır ve karaciğer iflas eder. Ayrıca karaciğer apsesine sebep olur, bu da hayati bir tehlikedir. Hastanın safra kanalı ve karaciğerinden 250 taş çıkardık. Daha sonra ise karaciğerin ana safra kanalıyla bağırsak arasına yeniden bağımsız bir bağlantı kurarak, baypas yaptık. Hastamızın durumu gayet iyi." diye konuştu.

- Taşları tek tek saydı

Zafer Dinçer de doktorların yaptığı başarılı ameliyat sayesinde yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tüm kardeşlerinin safra kesesinde taş olduğu için ameliyat olduğunu belirten Dinçer, "Ben karın ağrısı sanıyordum ancak vücudum taş üretiyormuş. Çok acı ve sancı çektim. Çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum. Doktorumun getirdiği taşları görünce şoke oldum. Kızımla tek tek saydım. Bunları mutlaka saklayacağım." ifadelerini kullandı.

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