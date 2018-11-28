Karın ağrısıyla gitti, vücudundan 250 taş çıkarıldı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Zafer Dinçer'in safra yolları ve karaciğerinden, en büyüğü 4 santimetre çapında olan 250 adet taş çıkarıldı.

Gaziemir ilçesinde oturan 2 çocuk babası 44 yaşındaki dekorasyon ustası Dinçer, 3 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu belirlenen Dinçer'e, endoskopik yöntemle operasyon yapıldı.

Safra kesesindeki taş alınan ve taburcu edilen hastanın, 15 gün sonra yeniden karın ağrısı şikayeti başladı. Yakınları tarafından aynı hastaneye götürülen Dinçer'in bu kez de safra yolları ve karaciğerinde taş olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Er tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın vücudundan 250 taş çıkarıldı.

- Doktor da şaşırdı

Ameliyatı yapan Opr. Dr. Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa karaciğerinde ve safra kanalında bu kadar yaygın safra taşı bulunan bir hastayla karşılaştığını söyledi.