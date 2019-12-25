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Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Duriye Duman'ın (46), karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda, yarım kilogram ağırlığında tümör olduğu ortaya çıktı.

HAKKARİ'de, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Duriye Duman'ın (46), karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda, yarım kilogram ağırlığında tümör olduğu ortaya çıktı. Duman, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ozan Akıncı'nın yaptığı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Dr. Akıncı, böyle bir ameliyatın Hakkari Devlet Hastenesi'nde ilk kez yapıldığını söyledi.
Duriye Duman, şiddetli karın ağrısı çekmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde Duman'ın karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda tümör olduğu tespit edildi. Duriye Duman, hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatta yaklaşık yarım kilogram gelen tümör çıkarıldı.
Duman, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Opr. Dr. Akıncı, hastenelerinde ilk kez böyle bir ameliyat yaptıklarını söyledi. Dr. Akıncı şöyle konuştu
Hastamızın karın ana damarının aort komşuluğunda böbrek arteri ve dalak arteri arasında yerleşmiş yaklaşık 10 santimetre bir kitle tespit ettik. Bu kitleden dolayı hazırlıklarımızı yapık ve iki gün önce hastamızı opera ettik. Kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu başarının altında imzası olan ameliyathane, cerrahi servisi ve yoğun bakım hemşirelerimize teşekkür ediyoruz. Hastamızın durumu gayet iyi. En az kendisi kadar ben de mutluyum. Hakkari?de daha önce yapılmış bir ameliyat değil. İkinci basamak bir hastanede yapılacak bir ameliyat olarak düşünülemez. Kitlenin yerleşimi oldukça zor bir anatomik bölgedeydi. Bu nedene bu tür ameliyatlar genelde üçüncü basamak hizmet veren yerlerde yapılıyor. Biz ikinci basamak hizmet veren bir hastaneyiz. Bu imkanlar dahilinde başarılı bir operasyonla kitleyi çıkarmış olmak bizim için onur verici.

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