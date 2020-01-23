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  4. Karın etkili olduğu Bolu-Zonguldak kara yolu tır geçişine kapatıldı

Karın etkili olduğu Bolu-Zonguldak kara yolu tır geçişine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

Karın etkili olduğu Bolu-Zonguldak kara yolu tır geçişine kapatıldı

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Zonguldak kara yolundan tırların geçişine izin verilmiyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle kent merkezi, Bolu Dağı, Yeniçağa, Mengen ve Gerede ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri güzergahtaki kontrollerini sürdürürken, karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yağış nedeniyle Bolu-Zonguldak kara yolunu tır trafiğine kapatan polis ekipleri, kamyon ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takılı olması şartıyla yollarına devam etmesine izin veriyor.

Araçlarını yol kenarları ve bölgedeki dinlenme tesislerine park eden tır sürücüleri, ulaşımın açılmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kar yağışı Zonguldak karayolu

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