Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

154 BİN VOLTLUK İLETİM HATTI KOPTU Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

154 BİN VOLTLUK İLETİM HATTI KOPTU
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Göksun'un Saraycık mevkiinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) ilçeyi besleyen 154 bin voltluk elektrik iletim hattının koptuğu ve elektrik kesintisinin bundan kaynaklandığı belirtildi. Kopan hat nedeniyle yaşanan arızayı giderip ilçeye elektrik vermek için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi. Öte yandan ilçe merkezindeki devrilmiş ve telleri kopmuş olan elektrik direklerinin onarımına da devam ediliyor.
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