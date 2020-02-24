Karın Germe (Abdominoplasti)

Kendisini tam veya güzel algılayan hastalar ameliyat sonrasında daha sosyal, özgüvenli ve aktif bir hayatı tercih ediyorlar. Büyük beden veya uzun kapatıcı kıyafetler tercih eden hatta giymek zorunda kalan hastalardaki en büyük kazanım bu zorunluluğun yerini daha farklı kombinasyonlarda keyifli tercihlere bırakmasıdır.

Karın germe ameliyatları, özellikle hızlı kilo verme sonrası gençlerde, geçirilmiş doğumlar sonrasında 30’lu yaşlardan sonra sık gerçekleştirilen bir estetik düzeltme (konturplasti) ameliyatıdır. Hızlı ve fazla kilo verilmesini takiben kadın erkek fark etmeksizin tüm bedende karşılaşılan, deri sarkmaları, yağ kümelenmeleri egzersiz ve diyet programlarına cevap vermeyerek kalıcı olabilmektedir.

Konu hakkında merak edilenleri plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu ile konuştuk.

ABDOMİNOPLASTİ SÜRECİ NASIL BELİRLENİR?

İlk görüşmesinde, hastanın beklenti analizi ve genel/bölgesel detaylı muayene yapılması ile başlar. Olası göbek/kasık fıtıkları, varis, özellikle endoskopik geçirilmiş olan diğer ameliyatlar, kanama pıhtılaşma bozuklukları, doğum sayısı veya beklentisinin olup olmaması, genel sağlık durumu, kullanılan ilaçlar, tıbbi risk faktörleri ve ameliyat sonrasındaki süreç detaylandırılır. Deri yapısı, çatlaklar, izler, esneklik ile beraber yağ kümelenmeleri, uzanımları ayrı ayrı not edilmelidir.

İlave yapılması gereken liposuction veya 360 bodylift gibi eş zamanlı uygulamalar gözden geçirilir. Hasta beklentilerinin realize edilmesi ve ameliyat sonrası süreçte olası tıbbi süreç çok iyi anlaşılması gereken sekanslardır.

AMELİYAT NASIL YAPILIYOR, İYİLEŞME SÜRECİ AĞRILI MIDIR?

Ameliyat genel anestezi altında yaklaşık 3 saat sürer. Ameliyat sırasında (liposuction, meme estetiği vb.) ilave işlemler varsa süre uzayacaktır. Hastalara sonda ve varis çorabı giydirilmesi rutindir. Sıvı verilerek, tüm sistemleri anestezist tarafından kontrol edilir.