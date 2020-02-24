Karın Germe (Abdominoplasti)

Konu hakkında merak edilenleri plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu ile konuştuk.
KİMLER KARIN GERME AMELİYATI YAPTIRIYOR?
Karın germe ameliyatları, özellikle hızlı kilo verme sonrası gençlerde, geçirilmiş doğumlar sonrasında 30’lu yaşlardan sonra sık gerçekleştirilen bir estetik düzeltme (konturplasti) ameliyatıdır. Hızlı ve fazla kilo verilmesini takiben kadın erkek fark etmeksizin tüm bedende karşılaşılan, deri sarkmaları, yağ kümelenmeleri egzersiz ve diyet programlarına cevap vermeyerek kalıcı olabilmektedir.
KARIN ESTETİĞİ AMELİYATI KAZANIMLARI NELERDİR?
Abdominoplasti ameliyatlarından elde edilen kazanımlar bütünseldir. Biyopsikososyal yararlar adı verilen bu kazanımların ilk sıralarında kişinin beden algı bozukluğunun düzelmesi gelir.
Kendisini tam veya güzel algılayan hastalar ameliyat sonrasında daha sosyal, özgüvenli ve aktif bir hayatı tercih ediyorlar. Büyük beden veya uzun kapatıcı kıyafetler tercih eden hatta giymek zorunda kalan hastalardaki en büyük kazanım bu zorunluluğun yerini daha farklı kombinasyonlarda keyifli tercihlere bırakmasıdır.
ABDOMİNOPLASTİ SÜRECİ NASIL BELİRLENİR?
İlk görüşmesinde, hastanın beklenti analizi ve genel/bölgesel detaylı muayene yapılması ile başlar. Olası göbek/kasık fıtıkları, varis, özellikle endoskopik geçirilmiş olan diğer ameliyatlar, kanama pıhtılaşma bozuklukları, doğum sayısı veya beklentisinin olup olmaması, genel sağlık durumu, kullanılan ilaçlar, tıbbi risk faktörleri ve ameliyat sonrasındaki süreç detaylandırılır. Deri yapısı, çatlaklar, izler, esneklik ile beraber yağ kümelenmeleri, uzanımları ayrı ayrı not edilmelidir.
İlave yapılması gereken liposuction veya 360 bodylift gibi eş zamanlı uygulamalar gözden geçirilir. Hasta beklentilerinin realize edilmesi ve ameliyat sonrası süreçte olası tıbbi süreç çok iyi anlaşılması gereken sekanslardır.
AMELİYAT NASIL YAPILIYOR, İYİLEŞME SÜRECİ AĞRILI MIDIR?
Ameliyat genel anestezi altında yaklaşık 3 saat sürer. Ameliyat sırasında (liposuction, meme estetiği vb.) ilave işlemler varsa süre uzayacaktır. Hastalara sonda ve varis çorabı giydirilmesi rutindir. Sıvı verilerek, tüm sistemleri anestezist tarafından kontrol edilir.
Yeni göbek yeri belirlenmesi, bel bölgesine gerekiyorsa liposuctionla rötuşlar yapılarak dren (ameliyat sahasında biriken kanı negatif basınçla dışarı çeken ince plastik borucuklar) yerleştirilmesi ve korse giydirilerek hasta uyandırılır ve derlenme odasına alınır.
Yatağına geçen hasta ameliyattan 4 saat sonra sıvı gıdalar yemeye, yürümeye başlar refakatçi eşliğinde tuvalete gidebilmektedir. İdrar sondası çekilir. Hasta 1 gece hastanede yatar. Ertesi sabah doktor gerekli görürse drenleri çeker. Hasta taburcu olabilir.
İlk kontrol muayenesi 48 saat sonra yapılır. Bu süre içinde hastanın tarif edildiği gibi dinlenmesi, yatması ve yürümesi gerekecektir. Belirgin ağrı olmamakla beraber gergin dikiş hattı hastaların biraz öne eğilerek yürümesine neden olabilir. Hastalar 7-10 gün içinde işbaşı yapabilir, seyahate çıkabilir ve hafif sporlara başlayabilirler.
MİNİ ABDOMİNOPLASTİ NEDİR?
Bilindiği gibi tam karın germe ameliyatlarında, kas, göbek yeri, yağ ve deriye müdahale edilir. Gerekiyorsa göbek fıtıkları için yama konur.
Mini karın germe işlemi, ince ve sarkmış deriye sahip, kaslı (formda), göbek altında deri/yağ fazlalığı olan kişilere yapılır. Kas (rektus) onarımı, fıtık cerrahisi yapılmaz. Ameliyat üst sınırı göbek seviyesi veya hemen üstüdür.
Bu ameliyatlar çok daha kısa ve erken sürede iyileşmeye olanak sağlayan çoğunlukla lokal (bölgesel) anestezi ile yapılan ameliyatlardır. Korse zorunludur.
KİMLER ABDOMİNOPLASTİ OLAMAZ?
Gebe, kanser tedavisi alan, genel sağlık problemleri olan hastalara, doğumla eşzamanlı olarak, göbek üstünde belirgin yaralanma veya ameliyat izleri olan kişilere yapılmamalıdır. Gebelik beklentisi olan kişilerle ameliyat zamanlaması çok özenle konuşulmalıdır. Gebelikte alınacak kilolar, hormon düzensizlikleri, anestezi gibi faktörler hasta ile konuşulmalıdır.
360 BODYLIFT NEDİR?
Karın bölgesi ile beraber tüm beden çevresinden yapılan yağ/deri çıkarılmasıdır. Özellikle tüp mide ameliyatlarından sonra tüm bedenlerinde sarkma ve deformasyon olan kişilere, geçirilmiş ameliyattan en erken 24 ay sonra yapılmalıdır.
Karın germe ameliyatları, tekrarlanabilen ameliyatlardır. Biyopsikososyal ve estetik yararları ile ön plana çıkan bu ameliyatlar tam muayene ve dikkatli cerrahi planlama ile kişinin bozulmuş olan beden algısını tamamlayarak daha enerjik, sosyal ve özgüvenli bir yaşam modeli kazandırma gücüne sahip güvenle yapılan işlemlerdir.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu
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