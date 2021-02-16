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  4. Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu

Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu

16.02.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinin beyaz örtüye bürünmesi sonrası serbest bırakılan ayı ve kurdun karda eğlendiği o anlar yüzleri gülümsetti. Ayının bakıcısı ile güreştiği dakikalar ise ilginç anlara sahne oldu.

İstanbul’da meydana gelen yoğun kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Çekmeköy’deki bir hayvanat bahçesinde bulunan ayı ve kurt ise karın keyfini çıkardı. Ayı Silva, bakıcısıyla oyunlar oynayıp, karda yuvarlanırken, kurt ise karın tadını geniş alanda koşular yaparak çıkardı. Karda doyasıya eğlenen ayı ve kurdun o anları ise yüzleri gülümsetti.

"KAR TANELERİNİ ELLERİYLE TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Tesis sahibi Burak Memişoğlu, “Ayı Silva, birçok hayvanla beraber oyunlar oynayabilen bir canlı. Silva bugün de bakıcısıyla beraber adeta güreş tuttu. Henüz 2 yaşında ve her kar yağdığında kar tanelerini elleriyle tutmaya çalıştığını görüyoruz. Biz de onun için sosyal aktiviteleri oldukça genişletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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