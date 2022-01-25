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Karın ortasında otomobil yangını! Ekiplerin zor anları kamerada

25.01.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yoğun kar yağışı pek çok noktada hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Başakşehir’deki bir otomobil yangını, ekiplere zor anlar yaşattı. Otomobilin motor kısmında çıktı. Kar sebebiyle bir otomobil ise yolda bırakıldı ve itfaiye aracının önünü kapattı. Kar müdahale aracı, yanan otomobili itfaiye hortumunun yetişebildiği yere kadar çekti. Sonrasında itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Karın ortasında otomobilin yangınına zorlu müdahale anları ise kameralara yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Plevne Caddesi'nde otomobilde çıktı. Kar nedeniyle sürücüsünün ilerlemekte zorluk çektiği otomobil, motor kısmında bir anda alev aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kar nedeniyle yolda bırakılan otomobil itfaiye aracının önünü kapatırken, kar müdahale aracı yanan otomobili itfaiye hortumunun yetişebildiği yere kadar çekti. Ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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O ANLAR KAMERADA

İtfaiye ekibinin çektiği zorluk, kar müdahale aracının yanan otomobili çekmeye çalışması, çevredekilerin yardıma gelmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Başakşehir
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