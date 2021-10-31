Karın şişliği neden olur? Sabahları bu şikayetlerle uyanıyorsanız...

Süt ve süt ürünleri, kurubaklagiller, bazı sebzeler (lahana, brokoli, karnabahar vb), gazlı içecekler, işlenmiş gıdalar, hızlı ve fazla yemek, sakız çiğnemek, sigara içmek, alkol tüketimi gibi beslenme şekliyle ilgili durumlar şişkinliği artırabilir. Süt ve süt ürünleri tüketildikten sonra şişkinlik hissediliyorsa laktozsuz olanları tercih etmek, gaz oluşumuna neden olan sebzeleri ve kurubaklagilleri ölçülü miktarda tüketmek, gazlı içecekler ve işlenmiş gıdaları tüketmemek, yavaş ve azar azar miktarda yemek şişkinlik semptomlarını azaltabilir. Bununla birlikte, yemekten sonra yürüyüşe çıkmak, rezene, nane, zencefil gibi bitki çayları içmek, düzenli olarak kefir, probiyotikli yoğurt, fermente besinler gibi zararlı bakteriler tarafından gaz ve diğer tahriş edici toksinlerin üretimini azaltan probiyotik kaynaklarını tüketmek de şişkinliğin azaltılmasında önemli rol oynar.

KABIZLIK

Seyrek veya verimsiz bağırsak hareketlerine sahip olmak, dışkının kolonda olması gerekenden daha uzun süre kalması anlamına gelir. Bu durum aşırı gaz ve şişkinliğe neden olur.

STRES

Stresli zamanlarda şişkinlik, karın rahatsızlığı ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar yaşanabilir. Çok fazla stres, sindirim semptomları da dahil olmak üzere vücut üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sahiptir. Düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyku, meditasyon, yoga veya nefes egzersizleri gibi rahatlama teknikleri stresinizi yönetmeyi kolaylaştırabilir.

BAZI İLAÇLAR

Kortikosteroidler, oral kontraseptifler, antibiyotikler gibi bazı ilaç türleri karında şişkinliğe neden olabilir.

SAĞLIK DURUMU

Hipotiroidi, PCOS, glüten intoleransı, gıda alerjileri, irritabl bağırsak sendromu, bağırsak tıkanıklığı ve benzeri tıbbi durumlar da karında şişkinliğe neden olabilir. Bu şişkinliğe şiddetli veya uzun süreli karın ağrısı, dışkıda kan, yüksek ateş, ishal, kusma, istemsiz kilo kaybı gibi semptomlar eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

