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  4. Şişlik nedeniyle gittiği hastanede karnında 11 kiloluk kitle olduğunu öğrendi

Şişlik nedeniyle gittiği hastanede karnında 11 kiloluk kitle olduğunu öğrendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta karnındaki şişlikten dolayı doktora giden 64 yaşındaki Selahattin Heper, kontrollerin ardından karnında 11 kiloluk kitle olduğunu öğrendi.Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 3 saatlik operasyon sonrası çıkarılan kitlenin 1 yaşındaki çocukla eşdeğer büyüklükte olduğu ölçüldü.

İstanbul’da bir hastaneye karın şişliği nedeniyle başvuran Selahattin Heper, ameliyatın riskli olduğunun söylenmesi üzerine Zonguldak’a gelerek Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu.

İstanbul'da riskli denince Zonguldak'ta ameliyat oldu

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven ve ekibi Arş. Görevlisi İlke Aktuğ Buzkan, Arş. Görevlisi Yücel Karadere, Arş. Görevlisi Emre Karadeniz önce hastanın tetkiklerini yaptı. Yapılan tetkiklerde 45x50 santimetre boyutunda 11 kilogramlık kitle tespit etti.
Tespit edilen kitlenin bütün organları kenara ittiği, organların dolaşımını bozduğu anlaşıldı. Hasta gerekli hazırlıklar sonrasında 3 saat süren başarılı bir operasyona alındı. Operasyon sonrası 1 yaşındaki çocuk kadar olduğu ölçülen kitle başarılı bir şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı.
Ameliyat sonrası kitlenin büyüklüğü sebebiyle hasta takip amaçlı yoğun bakıma alındı. Sağlığında ise herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. (İHA)
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ameliyat Zonguldak Kitle Ur sağlık

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