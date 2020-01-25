HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karın tadını çıkarttılar

Karın tadını çıkarttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Rize’de kar yağmasıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Rize’de kar yağmasıyla yüksek kesimler beyaza büründü. Karın yağışını fırsat bilenler ise yüksek kesimlere çıkarak eğlencenin tadını çıkarttı.
Antalya’dan tatil için Rize’ye gelen Abdullah Yılmaz kar yağışını görmek için Rize’nin yüksek kesimlerine çıktığını dile getirerek, “Antalya’dan geliyoruz. Rize’de böyle Erzurum’daymış gibi kar yağışı görmek güzeldi. Merkezde yoktu, bu kar yağışını görmek için buraya geldik. Manzara gayet güzel” ifadelerini kullandı.
İstanbul’dan Rize’ye tatil için gelen Selma Büyük kar görmek istediğini ve gördüğü için de çok mutlu olduğunu dile getirdi. Büyük, “Ben İstanbul’dan Rize’ye kar görme umuduyla geldim. Umduğumu da buldum. Karla eğlendim geriye öyle dönüyorum” dedi.
Samsun’dan gelen ve kar manzarasıyla karşılaşmayı beklemediğini dile getiren Fikriye Turanlı Sağlam, kar gördüğü için mutlu olduğunu kaydederek, “Bende Samsun’dan geliyorum. Karı beklemiyordum ama çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Çok güzel, çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Üşüyoruz ama yine de çok güzel bir hava” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Umke görevlisi, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı yaptıUmke görevlisi, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı yaptı
Belediye Başkanı depremzedeler için maaşını bağışladıBelediye Başkanı depremzedeler için maaşını bağışladı
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enkazdan annesiyle 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Enkazdan çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan kadın 112'yi arayıp, yardım istedi

Depremzedenin yardım çığlığı! Enkaz altından 112'yi aradı

Elazığ depreminde enkaz altında kalan kadının kurtarılma anları kamerada

Enkaz altından çıkarıldı! Kurtarma anı saniye saniye kamerada

Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarımız açısından korkulacak durum yok

Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki okullardaki son durumu aktardı

Deprem anında eşine bir şey olmasın diye üzerine uzanmış

O anda eşini korumak için üzerine uzanmış

Bahçeli'den Elazığ ve Malatya depremi sonrası açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.