Karın tadını işte böyle çıkardılar

Artvin’in Gürcistan sınırında yer alan ve kış aylarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu bir çok kez kapanan Camili (Macahel) Köyü’ne gitmek için hafta sonu yola çıkan vatandaşlar bin 860 metrelik zirvede karın tadını çıkardı.

Artvin’in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesine çıkan vatandaşların zorlu yolculuğu sonrası kameralara renkli görüntüler yansıdı. Zirve geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Bin 860 rakımlı Borçka-Macahel karayolundaki karı fırsat bilen bir grup genç, arazi araçlarıyla çıktıkları karayolunda kamyonetin arkasına iple bağladıkları leğenle ve kızakla düşe kalka kaydılar. Kayak keyfine farklı bir bakış açısı getiren vatandaşlar, o anları da cep telefonları ile kaydetti. Zirveye araçları ile buzlu zeminde bin bir güçlükle çıkan kadın-erkek, yaşlı-genç yöre sakinleri ise burada ateş yakıp, horon oynadı, kardan yaptıkları tatlıyı ise bölgede görev yapmakta olan jandarma ekipleri ile birlikte tüketti, yemekler yendi. Kar tünelini yaparak ve içinden süzülen bir başka vatandaş ise, kış şartlarında çektikleri çilenin son bulması ve bölgeye bir tünel yapılması için dua etti.

Öte yandan bölgede kar nedeniyle yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, Karagöl’de mahsur kalan öğrencileri paletli kar araçları ile kurtardı.