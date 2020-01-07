Karın tadını yine çocuklar çıkardı

Eskişehir’de, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yine çocuklara yaradı. Parklara akın eden minikler, karın keyfini kartopu savaşı ve kardan adam yaparak çıkardı.

Eskişehir’de, 2020 yılının ilk kar yağışında kent beyaz örtüye kaplandı. Dün gece itibariyle etkisini arttırarak devam eden kar yağışıyla birlikte Eskişehir’de, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti. Minikler, tatil haberini aldıktan sonra adeta parklara akın etti. Burada karın ve tatilin keyfini doyasıya çıkaran çocuklar, kartopu savaşı ve kardan adam yaptı. Soğuk havaya aldırış gönüllerince eğlenen çocuklar oyunlar oynayarak ısındı.

"Parkta çocuklar vardı onlarla kartopu savaşı yaptım"

9 yaşındaki Cem Çağlar Kaymak, kar içinde güzel vakit geçirdiğinden bahsederek, “Günüm güzel geçiyor. Parkta çocuklar vardı onlarla kartopu savaşı yaptım. Sonra bu kardan adamı yapmaya çalıştık. Bu sabah Bursa’dan döndük. Döndüğümüz için babam beni okula yollamadı. Sonra belediye başkanı uyandı bugün okullar tatil dedi” şeklinde konuştu.