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Karın yağlarından kurtulmak için bıçak altına yattı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan ve karın yağlarını aldırmak için Gaziantep’te özel bir hastanede bıçak altına yatan 38 yaşındaki Yeliz Bayır ameliyattan 15 gün sonra hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’te özel bir hastanede yaşandı.

Almanya’da yaşayan ve karın yağlarını aldırmak için Gaziantep’te özel bir hastanede bıçak altına yatan 38 yaşındaki Yeliz Bayır ameliyattan 15 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’te özel bir hastanede yaşandı. Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşayan ve karın yağlarını aldırmak için Gaziantep’e gelen 38 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Yeliz Bayır ameliyat edildi. İlk ameliyatı 1 Aralık 2018 tarihinde yapılan talihsiz kadın, 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ikinci ameliyatın ardından fenalaştı. Yaşadığı rahatsızlık sonucu kalbi duran ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde tekrar hayata döndürülen Yeliz Bayır, yoğun bakım ünitesinde 15 gün makineye bağlı olarak yaşadıktan sonra bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yeliz Bayır’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan Yeliz Bayır’ın Kırşehir Kaman ilçesi Tepe köyünde defnedileceği, yakınlarının ise hastane hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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