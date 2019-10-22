HABER

Karınca, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Karınca, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Nazif Tunç'un yeni filmi "Karınca", Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi iş birliğinde düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin "Ulusal Yarışma" filmleri arasında yer alan yapım, Atlas Sinemasında gösterildi.

Yoğun ilginin olduğu gösterimin ardından film ekibi ile izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nazif Tunç, Karınca'nın öncelikle bir vicdan hikayesi olduğunu söyledi.

Tunç, memleketi ve kendi insanları için hareket eden, iyilik yolunda her türlü fedakarlığı göze almış bir kahraman çıkarmak istediklerini belirterek, "Zaten filmde de bu mesaj geçiyor. Karıncanın yerini değiştirmekten kaynaklanan huzursuzluğunu fark eden bir adam, o karıncayı tekrar yuvasına döndürmek için bin telaşa razı geliyor." dedi.

Yönetmen Tunç, film çekmenin zorluklarına işaret ettiği konuşmasında, "Film çekmek çetin bir savaşa dönüşmüş. Bu savaşta, yanınıza gönülden inanmış insanlar almazsanız siz de kaybedersiniz. O yüzden ben şanslı bir insanım. Çok inanmış, temiz insanlar bana destek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Film, nakliye kamyonunda uzun yol şoförlüğü yapan Şemsi'nin, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere kandırıldığını bilmeden İstanbul'a getirdiği Fidan'ı kurtarmak için yaptıklarını beyaz perdeye yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen festival, 25 ülkeden 83 filmin gösteriminin ardından 25 Ekim'de sona erecek.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldıSel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
1 milyon 437 bin 500 TL ödüllü 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor1 milyon 437 bin 500 TL ödüllü 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğaziçi festival film Karınca Nazif Tunç sinema yönetmen

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad’daki tünelleri ortaya çıktı! Kenti köstebek yuvasına çevirmişler

PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.