Karınca Duası nedir, ne için okunur? Karınca Duası okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti

Karınca Duası, kazanç ve bereketin artması niyetiyle okunan, halk arasında değeri oldukça yüksek olan dualardan biridir. Diyanet’in açıklamalarına göre bu duanın, güvenilir hadis kaynaklarında yer almadığı belirtilmiştir. Ancak, Esmâ-i Hüsnâ’dan bazı isimleri içermesi sebebiyle, dini açıdan bu duanın okunmasında sakınca bulunmadığı ifade edilir. Bu nedenle, rızkın genişlemesi ve bereketin artması dileğiyle Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı sıkça tekrar edilmektedir.

Karınca Duası nedir?

Karınca Duası, İslam dünyasında bereket ve bolluk dilekleriyle bilinen bir dua olsa da, güvenilir kaynaklarda "Karınca Duası" olarak anılan özel bir metin bulunmamaktadır. Hz. Süleyman’ın hayvanlarla iletişim kurabilme mucizesine sahip olduğu rivayet edilir. Anlatılanlara göre, Hz. Süleyman’ın (a.s.) peygamberliği döneminde yaşanan bir kuraklık sırasında, bir karınca yağmur yağması için dua etmiştir. Bu nedenle, halk arasında bu dua "karınca duası" olarak adlandırılmıştır.

Karınca Duası ne için okunur?

Karınca Duası, içerdiği anlamlar açısından derin bir fazilete sahiptir. Genellikle bolluk, bereket ve helal kazanç dileğiyle okunan bu dua, aynı zamanda dileklerin gerçekleşmesi için de etkili olduğuna inanılan dualardan biridir. Karınca Duası fazileti, düzenli olarak okunmasının, ev ve iş yerlerine bereket getirdiği düşünülür. Karınca Duası okumak isteyenler olduğu gibi Karınca Duası dinleyerek de bu faziletlerden faydalanmak isteyenler olabilir. Karınca duasının faziletleri aşağıdaki gibidir:

Karınca Duası’nı sıkça okumak, bol ve bereketli kazanca vesile olur.

Duayı evinize asmak konusunda, bunun helal kazanç arzusunu simgeler ve evde bereketin artmasına yardımcı olduğuna inanılır.

Musibetlerden korunmak için okunan dualardan biridir; her türlü belayı uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Düzenli okunduğunda ruhsal huzuru artırır ve manevi gücü pekiştirir.

Duada 4büyük meleğin adı geçer; bu meleklerin, duayı okuyan kişiye destek olması ve onun için dua etmesi beklenir.

Karınca Duası Arapça okunuşu ve yazılışı

Karınca Duası okunuşu sıklıkla araştırılan bir konudur. Karınca Duası'nın Arapça okunuşu aşağıdaki gibidir:

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr.

Karınca Duası Türkçe anlamı

Karınca Duası okunuşu merak edilen dualardan biridir. Aynı zamanda Karınca Duası anlamı da sıklıkla araştırılır. İşte Karınca Duası Türkçe anlamı:

"Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi Allah'ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)"