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Karıncalar yuvalarından çıkardı! Bu davranışları merak konusu oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Karıncaların yuvalarından çıkardıkları besinlerini gösteren video izleyenleri şaşırttı. Şiddetli yağmurdan sonra karıncaların yuvasına daha önceden taşıdığı pirinçler, bu defa dışarı taşındı. Paylaşılan videoda verilen bilgilere göre karıncalar, yağan yağmur sonrası ıslanan pirinci kurutmak için yuvalarından çıkardı.

Karıncaların yuva dışına pirinç çıkardığını görenler gözlerine inanamadı. Kuveyt'te amatör kameraya kaydedilen görüntülerde karınca yuvasının içinden pirinç çıkaran karıncalar şaşkınlığa neden oldu. Bir gün önce yağan şiddetli yağmur nedeniyle depolanan pirinçleri güneşte kurutmaya çıkardığı düşünülen karıncalar, yuvada bulunan pirinçleri dışarı taşırken görüntülendi.

Söz konusu karıncaların görüntüsü sosyal medyada yayılınca farklı yorumlar da geldi. Bazı kişiler bu beyaz tanelerin bir larva veya canlıya ait küçük yumurta olduğunu söyledi. Buna karşın ortak düşünce, bu şeylerin uzun taneli pirinç olduğu yönünde birleşti.

karınca yuvası pirinç

Kuveyt'te çekilen görüntü sosyal medyada tüm dünyaya yayıldıktan sonra gelen bazı yorumlarda ise karıncaların zekasının bunu yapabilecek seviyede olmadığı yönündeydi. Ancak görüntülerle verilen bilgilere göre bir gün önce yağan şiddetli yağmur sonrası karıncalar, yuvada bulunan yaş pirinçleri kurutmak için yuva dışına çıkarıyor. Videoda da yuvanın içinden pirinci taşıyarak çıkan karıncalar görülüyor.

karınca yuvası

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Karınca pirinç Kuveyt karınca yuvası Yuva

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunu karıncalar yapar normal yağmurdan sonra buğday tanelrini çıkarırlar hava bulutlanınca yağmadan önce 1 tane kalmaz dışarda 50 yaşınndaym çocukluğmda vardı bu ben 10 yaşındayken bilirdim bunu normal
Pirinç ıslanınca şişer ve hacmi genişler ve yuvada daha fazla yer kaplarlar.Belki bunun önüne geçmek için önlemdir.
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