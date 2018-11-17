Karıncalar yuvalarından çıkardı! Bu davranışları merak konusu oldu

Karıncaların yuva dışına pirinç çıkardığını görenler gözlerine inanamadı. Kuveyt'te amatör kameraya kaydedilen görüntülerde karınca yuvasının içinden pirinç çıkaran karıncalar şaşkınlığa neden oldu. Bir gün önce yağan şiddetli yağmur nedeniyle depolanan pirinçleri güneşte kurutmaya çıkardığı düşünülen karıncalar, yuvada bulunan pirinçleri dışarı taşırken görüntülendi.

Söz konusu karıncaların görüntüsü sosyal medyada yayılınca farklı yorumlar da geldi. Bazı kişiler bu beyaz tanelerin bir larva veya canlıya ait küçük yumurta olduğunu söyledi. Buna karşın ortak düşünce, bu şeylerin uzun taneli pirinç olduğu yönünde birleşti.

Kuveyt'te çekilen görüntü sosyal medyada tüm dünyaya yayıldıktan sonra gelen bazı yorumlarda ise karıncaların zekasının bunu yapabilecek seviyede olmadığı yönündeydi. Ancak görüntülerle verilen bilgilere göre bir gün önce yağan şiddetli yağmur sonrası karıncalar, yuvada bulunan yaş pirinçleri kurutmak için yuva dışına çıkarıyor. Videoda da yuvanın içinden pirinci taşıyarak çıkan karıncalar görülüyor.





