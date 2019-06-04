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Karıncaların yiyecek telaşı tedirgin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de bir kampın içinde ortaya çıkan yüzlerce karıncanın yaklaşık 40 metre mesafeden buldukları yiyecekleri yuvalarına taşıma anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de bir kampın içinde ortaya çıkan yüzlerce karıncanın yaklaşık 40 metre mesafeden buldukları yiyecekleri yuvalarına taşıma anları çevredekiler tarafından görüntülendi. Deprem endişesine neden olan karıncaların kış uykusundan uyandıkları, havaların ısınmasıyla birlikte çoğaldıkları yuvalarından çıkarak yiyecek aradıkları belirtildi.

Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu beldesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Assos sahil yolu üzerindeki bir kampta, ortaya çıkan yüzlerce karınca ilgi odağı oldu. Yaklaşık 40 metre uzaklıktan yuvalarına yiyecek taşıyan karıncalar, kamp çalışanları ve tatilciler tarafından ilgiyle izlendi. Karıncaların, zaman zaman kendi boylarından büyük yiyecekler ile çeşitli parçaları taşıması görenleri şaşırttı. Kamp çalışanları ve tatilciler yüzlerce karıncanın aniden ortaya çıkması nedeniyle deprem tedirginliği yaşarken, onlara yardım etmek amacıyla yuvalarının yakınına yiyecek bıraktı.

'KIŞA HAZIRLIK'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Kaynaş, karıncaların kış uykusundan uyandıklarını belirterek, "Yuvada çoğaldılar. Yavrular havalar ısınınca, toprak ısınınca dışarıya çıkıyor, yiyecek arıyorlar ve topluyorlar. Hem yazın karınlarını doyuracaklar hem de kışa hazırlık yapacaklar” dedi.

Kamp işletmecisi Ayşe Coşaran ise, "Kampımızda bu yıl karınca yoğunluğu beni şaşırttı. Acaba kış hazırlıkları mı yapılıyor, yoksa depremin habercisi mi bilemedim. Yaklaşık 40 metrelik bir yol yapmışlar kendilerine. Ağızlarında yiyecek taşıyorlar. Çok müthiş bir olay" dedi.

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