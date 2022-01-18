Karındaki kahverengi çizgi sadece hamilelerde olmaz! Hastalığa karşı hazırlıklı olun

Her insan vücudu benzersizdir. Birçoğumuz vücudumuzu oldukça iyi tanıdığımızı, meydana gelebilecek değişiklikleri fark ettiğimizi söyleyebiliriz. Tıpkı hamilelik sırasında büyük göbeğin, göğüslerin şişmesi ve karın bölgesinde ortaya çıkan dikey kahverengi çizginin fark edilmesi gibi...

Dr. Deborah Lee, hamilelikle özdeşleşmiş tıp dilinde adı linea nigra olan ve göbek bölgesinde ortaya çıkan dikey kahverengi çizgi hakkında açıklamada bulundu. Hamilelikle birlikte vücuttaki hormonal değişikliklerden meydana gelen dikey kahverengi çizgi linea nigranın anlamı siyah çizgidir.

GEBELİKTE KAHVERENGİ ÇİZGİ NORMAL Mİ?

Dr. Lee konuyla ilgili şunları söyledi: "Gebelikte hiperpigmentasyon yaygındır ve yüksek düzeyde östrojen, progesteron ve melaninden kaynaklandığı düşünülmektedir. Östrojen, melanositler olarak bilinen spesifik hücreleri, daha fazla koyu ten pigmenti olan melanini üretmeleri için uyarır. Hamilelikte linea nigra varsa, bu endişelenecek bir şey değildir ve genellikle doğumdan sonra kendiliğinden kaybolur. Çizginin çapı genellikle 1 cm'den küçüktür. Oldukça sık, göbek deliği çevresinde sağ taraflı bir sapma vardır"

SADECE HAMİLE KADINLARDA ORTAYA ÇIKMIYOR

Ve yaygın inanışa rağmen, linea nigra sadece hamile kadınlarda değil tüm kadınlarda hatta erkeklerde bile görülebilir. Dr. Lee, "Hamile olmayan kadınlarda da linea nigra gelişebilir. Bu, hormonlarla ilgili birkaç nedenden dolayı olabilir, ancak aynı zamanda Polikistik Over Sendromuna (PCOS) sahip olabileceğinizin bir işareti olabilir."

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS) BELİRTİSİ OLABİLİR!

Dr. Lee sözlerine şöyle devam etti: "Polikistik Over Sendromu (PCOS), düzensiz regl, anovulasyon, obezite, kısırlık, akne ve hirsutizm ile ilişkili yaygın bir endokrin bozukluktur. Yüksek düzeyde östrojen ve androjenlerin (erkek hormonları) hiperpigmentasyonun gelişiminden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Erkekler de linea nigra geliştirebilir. Bunun nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır, ancak aşırı östrojenden veya androjen (erkeklik hormonu) reseptörlerinin duyarlılığının olmamasından kaynaklanıyor olabilir."

NE YAPILMALI?

Linea nigra genellikle zararsızdır. Herhangi bir krem veya tedavi uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Hamilelerde çizginin koyulaşmasını önlemek için doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması önerilir. Dr. Lee, folik asit takviyesinin ve yeşil yapraklı sebzelerin linea nigraya karşı etkili olduğunu dile getirdi. Hamilelerin, dikey kahverengi çizgiye asla beyazlatıcı krem kullanmaması gerekmektedir. Beyazlatıcı kremlerin içeriği bebeğe zarar vermektedir.

