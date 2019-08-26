Karısı tarafından öldürülen Kadir Ören’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Güngören’de karısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan kardeşi tarafından alındı. Evlendikten iki üç ay sonra kardeşinin pişman olduğunu söyleyen Mustafa Ören, ”Evlendiği günden itibaren karısı değişti. Ağabeyim ayrılmak istiyordu. Evlendikten iki üç ay sonra çok pişman olduğunu dile getirdi bize. Bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti” dedi.

Güngören’de eşi Hülya Ören tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada otopsi işlemleri yapıldığı sırada dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Ören’in kardeşi Mustafa Ören, ağabeyinin evlendiği günden beri sorun yaşadığını belirterek, “Evlenene kadar üç yıl bir birliktelikleri oldu o zaman bir sorunları yoktu. Evlendiği günden itibaren karısı değişti. Ağabeyim ayrılmak istiyordu. Evlendikten iki üç ay sonra çok pişman olduğunu dile getirdi bize arkadaşlarına ve çevresine. Tam bir yıl oldu bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti. Kendisi de bize dile getirmişti bunu” diye konuştu.