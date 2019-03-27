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Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bursa’da eşi tarafından terk edilen adam eşinin eve dönmesi için bir binanın çatısına çıktı.

Bursa’da eşi tarafından terk edilen adam eşinin eve dönmesi için bir binanın çatısına çıktı. Polis ekipleri adamın eşine ulaşamayınca intihar etmek isteyen adamı müzakere yoluyla aşağı inmeye ikna edebildi.
Olay Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi tarafından terk edilen İslam Durmaz isimli adam eşini geri dönmeye ikna edemeyince bir sitenin çatısına çıktı. Durmaz’ın çatıya çıktığını gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polisler, eşi gelmeden aşağı inmeyeceğini söyleyen Durmaz’ı ikna edemedi.
Durmaz’ı aşağı inmeye ikna edemeyen polis ekipleri çareyi eşini aramakta buldu. Durmaz’ın eşine de ulaşamayan ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çabanın ardından Durmaz’ı aşağı indirmeyi başardı. Durmaz olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi

Karısı terk edince çatıya çıktı polis zorlukla aşağı indirdi
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