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Karısı tutuklandı, kendisi firarda

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Mersin’de evden hırsızlık yapan karı koca, güvenlik kameralarına yakalandı.

Karısı tutuklandı, kendisi firarda

Mersin’de evden hırsızlık yapan karı koca, güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin çalışması sonrası L.G. isimli kadın yakalanırken, eşinin ise aranmasına devam ediliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliye’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadının, bir ay önce cezaevinden çıktığı, daha öncede buna benzer suçlardan kaydığı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Apartmanın ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın faillerinin L.G. (38) ve A.T. (41) olduğunu belirledi. Şahısların yapılan incelemesinde karı koca oldukları, L.G. isimli kadının 1 ay önce cezaevinden çıktığı ve benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için operasyonlar yapan ekipler, L.G.’yi Tarsus ilçesinde yakalarken, kocasının izine ulaşamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilen L.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ekiplerin eşi A.T.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Emniyet çıkışı gazetecilerin ’neden gözaltındasınız’ sorusuna "ben birşey yapmadım" diyen L.G., "Suçum yok benim" dedi.

Karısı tutuklandı, kendisi firarda

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