Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? Karışık meyveli milföy pasta tarifi nedir? Karışık meyveli milföy pastanın malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta tarifi...

Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri karışık meyveli milföy pasta tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

KARIŞIK MEYVELİ MİLFÖY PASTA MALZEMELERİ

6 adet dikdörtgen milföy

Karışık mevsim meyveleri

Kreması için;

2 su bardağı süt

2 su bardağı krema

2 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından iki parmak eksik un

Çeyrek su bardağı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

2 su bardağı labne – 375 gr.

Üzeri için;

Pudra şekeri

KARIŞIK MEYVELİ MİLFÖY PASTA NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta yarışmasının son gününde gelinlerden tatlı yapmaları istenildi. Karışık meyveli milföy pasta yapan gelinlerini bularak 5 puan vermek için kayınvalideler kıyasıya mücadele etti. Karışık meyveli milföy pasta yapımı oldukça kolay aşamalardan oluşan bir tatlıdır. İlk adımda süt ve krema tencereye alınarak ısıtılır. Karıştırma kabının içerisine toz şeker ve yumurta sarıları konularak çırpılır. Karışım kum kıvamına gelince un ve nişasta ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Ardından ılık sütlü krema karışımı ile yumurtalı karışım sürekli çırpılarak harmanlanır. Karışım tencereye alınır ve kısık ateşte sürekli karıştırılarak muhallebi kıvamı alması sağlanır. Muhallebi kıvamına gelen karışım vanilya ve tereyağ eklenir. Son adımda ise hafif soğumaya bırakılır. Muhallebi ılık bir dereceye gelince labne eklenir ve karıştırılır. Pastacı kreması hazır olunca üzeri streç filmle kaplanır ve soğuması için dinlendirilir.