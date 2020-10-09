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Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? Karışık meyveli milföy pasta tarifi nedir? Karışık meyveli milföy pastanın malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta tarifi...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Onur Büyüktopçu’nın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 9 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan 550. bölümünde gelinler karışık meyveli milföy pasta yaptı. Haftanın son gününde çeyrek altın ve 5 bilezik için rekabet eden gelinler karışık meyveli milföy pasta tarifiyle dikkatleri üzerine çekti.

Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? Karışık meyveli milföy pasta tarifi nedir? Karışık meyveli milföy pastanın malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta tarifi...

Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri karışık meyveli milföy pasta tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

KARIŞIK MEYVELİ MİLFÖY PASTA MALZEMELERİ

  • 6 adet dikdörtgen milföy
  • Karışık mevsim meyveleri

Kreması için;

  • 2 su bardağı süt
  • 2 su bardağı krema
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağından iki parmak eksik un
  • Çeyrek su bardağı mısır nişastası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı labne – 375 gr.

Üzeri için;

  • Pudra şekeri

KARIŞIK MEYVELİ MİLFÖY PASTA NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta yarışmasının son gününde gelinlerden tatlı yapmaları istenildi. Karışık meyveli milföy pasta yapan gelinlerini bularak 5 puan vermek için kayınvalideler kıyasıya mücadele etti. Karışık meyveli milföy pasta yapımı oldukça kolay aşamalardan oluşan bir tatlıdır. İlk adımda süt ve krema tencereye alınarak ısıtılır. Karıştırma kabının içerisine toz şeker ve yumurta sarıları konularak çırpılır. Karışım kum kıvamına gelince un ve nişasta ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Ardından ılık sütlü krema karışımı ile yumurtalı karışım sürekli çırpılarak harmanlanır. Karışım tencereye alınır ve kısık ateşte sürekli karıştırılarak muhallebi kıvamı alması sağlanır. Muhallebi kıvamına gelen karışım vanilya ve tereyağ eklenir. Son adımda ise hafif soğumaya bırakılır. Muhallebi ılık bir dereceye gelince labne eklenir ve karıştırılır. Pastacı kreması hazır olunca üzeri streç filmle kaplanır ve soğuması için dinlendirilir.

Milföyler dondurucudan çıkartılır ve ısınması için tezgaha bırakılır. Hafif yumuşayan milföylerden iki tanesi birbirine yapıştırılır. Fırın tepsinin tabanına fırın kağıdı yayılır ve milföy hamurları dizilir. Başka bir fırın tepsini üzerine kapatılır ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika boyunca pişirilir.

Mevsim meyveleri küçük küpler halinde doğranır. Ardından krema ve meyveler karıştırılır. Fırından çıkan milföyler soğuduktan sonra alt katına hazırlanan meyveli pastacı kreması yayılır ve üzerine bir milföy katı daha eklenir. Pudra şekeri serpilerek servis edilir.

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