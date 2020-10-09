Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? Karışık meyveli milföy pasta tarifi nedir? Karışık meyveli milföy pastanın malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta tarifi...

Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri karışık meyveli milföy pasta tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...
Kreması için;
Üzeri için;
Gelinim Mutfakta yarışmasının son gününde gelinlerden tatlı yapmaları istenildi. Karışık meyveli milföy pasta yapan gelinlerini bularak 5 puan vermek için kayınvalideler kıyasıya mücadele etti. Karışık meyveli milföy pasta yapımı oldukça kolay aşamalardan oluşan bir tatlıdır. İlk adımda süt ve krema tencereye alınarak ısıtılır. Karıştırma kabının içerisine toz şeker ve yumurta sarıları konularak çırpılır. Karışım kum kıvamına gelince un ve nişasta ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Ardından ılık sütlü krema karışımı ile yumurtalı karışım sürekli çırpılarak harmanlanır. Karışım tencereye alınır ve kısık ateşte sürekli karıştırılarak muhallebi kıvamı alması sağlanır. Muhallebi kıvamına gelen karışım vanilya ve tereyağ eklenir. Son adımda ise hafif soğumaya bırakılır. Muhallebi ılık bir dereceye gelince labne eklenir ve karıştırılır. Pastacı kreması hazır olunca üzeri streç filmle kaplanır ve soğuması için dinlendirilir.
Milföyler dondurucudan çıkartılır ve ısınması için tezgaha bırakılır. Hafif yumuşayan milföylerden iki tanesi birbirine yapıştırılır. Fırın tepsinin tabanına fırın kağıdı yayılır ve milföy hamurları dizilir. Başka bir fırın tepsini üzerine kapatılır ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika boyunca pişirilir.
Mevsim meyveleri küçük küpler halinde doğranır. Ardından krema ve meyveler karıştırılır. Fırından çıkan milföyler soğuduktan sonra alt katına hazırlanan meyveli pastacı kreması yayılır ve üzerine bir milföy katı daha eklenir. Pudra şekeri serpilerek servis edilir.
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