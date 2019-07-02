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Karışımlı akaryakıt satacakları tespit edilen 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’da karışımlı akaryakıt satacakları tespit edilen 2 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’da karışımlı akaryakıt satacakları tespit edilen 2 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Akaryakıtın piyasa değerinin 20 bin TL olduğu ifade ediliyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkentte karışımlı akaryakıt suçlarıyla mücadele amacıyla yapılan operasyonda 2 zanlıyı göz altına aldı. Ankara Konya karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste 2 bin 962 litre karışımlı akaryakıt olduğu belirlendi. Ele geçirilen ürün üzerinde yapılan inceleme sonucunda yoğunluk ölçümüne göre yakıtın “karışımlı mazot” olduğu tespit edildi. Yapılan geniş çaplı araştırmada şüphelilerden Ö.U ve İ.K isimli kişilerin akaryakıtı Şereflikoçhisar ilçesinde tarım araçlarına ve ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere satışa sunacakları bilgisine ulaşıldı. Zanlıların akaryakıtı piyasaya sürdükleri taktirde kamu kaynaklarının 20 Bin TL zarara uğratacağı anlaşıldı. Göz altına alınan şüpheliler hakkında Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı yasal işlem başlattı.

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