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Karısına 7 yıl işkence yapan sanık hakkında mütalaa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 7 yıl boyunca karısına işkence yapan, son olarak hamile karısını derin bıçak darbeleriyle yaralayıp karnındaki bebeğini ve bir ayağını kaybetmesine neden olan sanık M.A.A.

Gaziantep’te 7 yıl boyunca karısına işkence yapan, son olarak hamile karısını derin bıçak darbeleriyle yaralayıp karnındaki bebeğini ve bir ayağını kaybetmesine neden olan sanık M.A.A. hakkında mütalaa verildi.
26 yaşındaki Çağlar Aşık, eşi M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak yumruk ve tekmelerle, ardından sopa ile darp edildi. Cinnet getiren M.A.A., eşini derin bıçak darbeleri ile yaralamış, kanlar içerisinde kalan hamile karısına dakikalar süren işkencenin ardından pompalı tüfekle ateş etmişti.
Çocuklarının gözü önünde işkence gören ve hem karnındaki bebeğini hem de ayağını kaybeden Aşık’ın eşi hakkında mütalaa verildi.
Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya işkence gören Aşık ve ailesi, tutuklu sanık M.A.A. ve avukatları katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eşi Çağlar Aşık’a nedensiz kıskançlık duyduğu ve şiddet uyguladığını, olay günü de eşini dövdüğünü, odaya kapatarak bıçakladığını, bu sırada mağdurun yardım istemesi üzerine ağzını bezle bağladığını belirtti. Cumhuriyet savcısı, Çağlar Aşık’ı yakın mesafeden bacağından vurulduğunu beyan etti.

“Seni yavaş yavaş öldüreceğim”
M.A.A.’nın Çağlar Aşık’a, “Hemen ölmeyeceksin, seni yavaş yavaş acı çektirerek öldüreceğim" dediğini ifade eden savcı, Çağlar Aşık’ın bacağının kesildiğini ve bebeğinin ağır travma sonucu alındığını kaydetti.
Öte yansan cumhuriyet savcı, sanığın ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘zorla hürriyetten alıkoyma’, ‘olası kasıtla yaralama’ ve iki kez ‘silahla tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Duruşma, eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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