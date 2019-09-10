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Karısına kızdı elindeki bıçağı kendi karnına sapladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 04:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da eşiyle sorunları olan bir kişi bunalıma girerek kendini karnından bıçakladı.

Karısına kızdı elindeki bıçağı kendi karnına sapladı!

Olay, Sıradükkanlar mevkinde bir hipermarket önünde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir eşiyle araları açık olan H.K., karısına kızarak bıçağı karın bölgesine iki defa soktu.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ambulans çağırdı. 112 Acil Servis ekipleri yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Muratlı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan H.K., oradan da Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Tekirdağ bıçaklanma

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