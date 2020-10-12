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Karısına kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Kağıthane’de kendisinden boşanmak isteyen eşini kurşun yağmuruna tutup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Recep İnçke hakkında verilen kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

Kağıthane’de kendisinden boşanmak isteyen eşini kurşun yağmuruna tutup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Recep İnçke hakkında verilen kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme sanık İnçke’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Yargıtay ‘tasarlama yok’ diyerek kararı bozmuştu
Kağıthane’de 7 Aralık 2016’da Recep İnçke, kendisinden boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke’yi, silah sesini bastırması için televizyonun sesini sonuna kadar açarak kurşun yağmuruna tutmuştu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Recep İnçke’nin ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararı ‘tasarlama yok’ diye bozmasının ardından sanık İnçke’nin yargılanmasına yeniden başlanmıştı.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, sanık Recep İnçke Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Duruşmada taraf avukatları ile müştekiler de hazır bulundu.

Sanık savunmasında “Suçsuzum” dedi
Söz verilen sanık Recep İnçke cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu ve eşi tarafından ihanete uğradığını söyleyerek “Avukatım cezaevine gelirse ona her şeyi anlatacağım. Suçsuzum. Adalete güveniyorum” dedi.
Müşteki avukatı ise savcının talep ettiği haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiğini söyleyerek, sanığın eşi kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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