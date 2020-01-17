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  4. Karısına kurşun yağdırdı, mahkeme salonunda gülümsedi

Karısına kurşun yağdırdı, mahkeme salonunda gülümsedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu 33 yıllık eşini 6 kurşunla yaralayan ardından eşinin kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalışan şahsın yargılanmasına devam edildi.

Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu 33 yıllık eşini 6 kurşunla yaralayan ardından eşinin kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalışan şahsın yargılanmasına devam edildi. SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanık bu celsede de savunma yapmazken, tanık beyanı esnasında sık sık gülümsemesi dikkat çekti.
İstanbul Bahçelievler’de 33 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşe Gül Cora, 5 Haziran 2019’da sokak ortasında 6 kurşun ile eşi Hasan Cora (53) tarafından yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hasan Cora, 2 gün sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan eşinin yanına silah ile girmeye çalışırken şüpheli hareketleri üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sanık Cora’nın yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hasan Cora’nın duruşmaya getirilmesine ilişkin yazı yazılmadığından duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Savunma yapmak isteyip istemediği sorulan sanık duruşma salonunda fiziken beyanda bulunmak istediğini söyledi. Mahkeme de sanığın bu talebin kabul ederek sanığın duruşmada hazır edildiğinde savunma yapmasına hükmederken, sanığın tanık beyanı esnasında sık sık gülümsemesi dikkat çekti.

Ayşe Gül Cora’nın tanık ablası duruşmada gözyaşlarına boğuldu
Ayşe Gül Cora’nın katılmadığı duruşmada tanık olarak dinlenen ablası Saliha Türköz olay günü bayram kahvaltısı yaptıklarını söyleyerek, “Kardeşim telefon ile konuşarak dışarı çıktı. Silahla vurma olayından önce de balkondan atmaya çalışmış kardeşimi. Kardeşim yanıma geldiğinde biz onunla yeni bir hayat kurmak istedik. Kardeşim olaylardan dolayı uykusunda bile irkilirdi hep korku içindeydi” dedi. Tanık Türköz beyanına devam ederken gözyaşlarına boğuldu.

“Annemi babamı Ayşe Gül’ü dünyaya getirdiği için öldürecekmiş”
Tanık Türköz sanığın olaydan önce benzin ile babasını ve kendisini yakmaya çalıştığını söyleyerek, “Annemi ve babamı öldürecekmiş. Neden? Ayşe Gül’ü dünyaya getirmişler. Kızları onun yanındayken bir gün telefon ile aradı. Kızların kafasını birbirine tokuşturuyormuş. Onların bağırma seslerini bize dinletti. Sırf karısı eve dönsün diye çocuklarını odaya kilitleyen bir insan. Köpekleri vardı o bile Hasan’ın Ayşe Gül’e yaklaşmasını istemiyordu, hırlıyordu” dedi.

“Sevgi bu değil”
Ayşe Gül Cora’nın evinin yakınında vurulmasına ilişkin beyanda bulunurken de sık sık göz yaşlarına hakim olamayan tanık Türköz, “Dışarıdan ses gelmesi üzerine pencereden baktım kardeşimi gördüm. Yanına gittik kan geliyordu. Sonra hastaneye götürüldü ve hayati tehlikesi günlerce devam etti. Sevgi bu değil” şeklinde beyanda bulundu.
Ayşe Gül Cora’nın erkek kardeşi Hüseyin Türköz ise sanığın ablasını vurmadan önce de bazı olaylara karıştığını söyleyerek, “Ağabeyimin servis aracına benzin döküp yaktı. Babamın boğazına bıçak dayadı. Agresifti zaten kendisi. Ama bu kadar ileri gideceğini kimse düşünmüyordu açıkçası” dedi.
Müşteki ve sanık avukatları tanık beyanlarına bir diyeceklerinin olmadığını söyledi. Söz verilen sanık avukatı müvekkilinin bir sonraki celse duruşma salonunda daha rahat savunma yapabilmesi açısında kapalı duruşma yapılması talebinde bulundu. Sanık avukatı ayrıca tanık dinletme talebinin olduğunu da beyan etti.

“6 kurşun ile vurduğu eşini düşünüp kapalı duruşma istemesi samimi değil”
Kapalı duruşma talebinin nedenini mahkeme başkanı sanığa da sordu. Sanık bu talebin kendisi için değil eşi için olduğunu söyledi. Söz verilen müşteki avukatı ise, “Sanığın 6 kurşun ile vurduğu eşini düşünüp kapalı duruşma istemesini samimi bulmuyoruz ve yakalandıktan sonra kaçmaya yönelik hareketleri bulunmaktadır. Bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık avukatının kapalı duruşma ve tanık dinletme taleplerinin reddini talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Cezai ehliyetine ilişkin rapor aldırılacak
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti kapalı duruşma ve tanık dinletme taleplerinin reddine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek cezai ehliyeti yönünden rapor aldırılmasına da karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Öte yandan, Ayşe Gül Cora’nın olay sırasında bir arkadaşını aradığı anlaşıldı. Ayşe Gül Cora ve sanığın olay sırasındaki konuşmaları telefon kayıtlarına yansıdı. Ses kayıtları mahkeme dosyasında yer aldı. Ses kayıtlarında sanığın Ayşe Gül Cora’ya "Elimde silah var" dediği Cora’nın ise "Varsa var ne yapayım dediği" duyuluyor. Konuşmanın devamı ise Ayşe Gül Cora “Konuşmayacağım ya” diyor. Bunun üzerine Hasan Cora, “Seni vuruyorum” diyor. Ayşe Gül Cora’nın ise “Vur” dediği duyuluyor. Ardından sanık Cora’nın silah ile ateş etmesine ve Ayşe Gül Cora’nın çığlıklarına ilişkin sesler duyuluyor. Ses kaydının devamında çevredeki vatandaşların ambulans çağırdığını yaralı Cora’ya söyledikleri bulunuyor.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hasan Cora’nın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 3 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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