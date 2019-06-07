Karısına kurşun yağdırdı, silahla hastaneye girmeye çalışırken yakalandı

Bahçelievler’de boşanma aşamasındaki karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, "İşimi yarım bırakmayacağım" dediği ve hastanede tedavisi devam eden karısının yanına silahla girmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, H.E.C. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu karısı Ayşegül C.’ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Karın bölgesinden, sol kolundan ve kalça kısmından yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis ekipleri H.E.C.’yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kızının kayınpederini de vurmuş

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, H.E.C.’nin yaptığı işlerin hepsini batırmış olduğu ve bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğu bilgisini edindi. H.E.C.’nin karısını vurmadan önce de Manisa’da kızı Ece K.’nin kayınpederi Ahmet Veli K.’yi tabanca ile yaraladığı öğrenildi. H.E.C.’nin, Ahmet Veli K.’yi yaralamak suçundan 7,5 aydır cezaevinde yattığı ve cezaevindeyken karısını sürekli tehdit ettiği belirlendi.