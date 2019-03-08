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Karısına şiddet uygulayan şahsa Kadınlar Günü’nde unutamayacağı ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinde karısını silahla tehdit ederek iç çamaşırlarıyla dışarı atan şahsa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde karısını silahla tehdit ederek iç çamaşırlarıyla dışarı atan şahsa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Şahsın istinaf mahkemesine itiraz etmemesi durumunda cezanın kesinleşeceği kaydedildi.
Turhal ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde Ekim ayında yaşanan olayda iddiaya göre, H.Ş. (22), eşi F.N.Ş.’yi (22) aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu silah tehdidi ile iç çamaşırlarıyla kapının önüne çıkarttı. Eşine “Nereye gideceksen bu şekilde gidersin’ şeklinde sözler söylediği ileri sürülen H.Ş. hakkında cebir ve tehdit kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dava açıldı. Turhal 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında H.Ş. 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara temyiz yolunun açık olduğu, H.Ş.’nin Samsun İstinaf Mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz etmemesi durumunda cezanın kesinleşeceği kaydedildi.
Öte yandan şahsın hakkında 5 ayrı suçtan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği öğrenildi.

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